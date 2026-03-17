Νέα άνοδος πτωχεύσεων στη Γερμανία το 2025

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το 2025 η Γερμανία κατέγραψε 24.064 εταιρικές πτωχεύσεις, αύξηση 10,3% σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας τον υψηλότερο αριθμό της τελευταίας 12ετίας λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Τον Δεκέμβριο του 2025 οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 2023, ενώ συνολικά το 2023 και το 2024 υπήρξε αύξηση πτωχεύσεων περίπου 20% κάθε χρόνο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας επιδεινώνουν την κατάσταση, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις γερμανικές εταιρείες και την οικονομία της χώρας.

Η Γερμανία κατέγραψε το 2025 τον υψηλότερο αριθμό εταιρικών και ιδιωτικών πτωχεύσεων της τελευταίας 12ετίας, με την ενεργειακή κρίση να οξύνει την κατάσταση.Πτωχεύσεις ρεκόρ σε επίπεδο δωδεκαετίας σημειώθηκαν το 2025 στη Γερμανία λόγω της οικονομικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς, τα αρμόδια δικαστήρια κατέγραψαν 24.064 εταιρικές πτωχεύσεις, 10,3% περισσότερες από το 2024, δείχνουν τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μόνο τον Δεκέμβριο σημειώθηκε αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με πρόπερσι.



«Το 2025 ήταν μια εξαιρετικά αδύναμη χρονιά για τη Γερμανία», δηλώνει ο Φόλκερ Τράιερ, επικεφαλής αναλυτής της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων (DIHK). «Κατά μέσο όρο, υποβάλλονταν στη Γερμανία μια πτώχευση κάθε 20 λεπτά». Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θέτει σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο την ήδη εύθραυστη κατάσταση. «Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας και ο φόβος περαιτέρω διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού ασκούν πρόσθετη πίεση σε πολλές εταιρείες», προσθέσει ο αναλυτής της DIHK.

Πηγή: Deutsche Welle

Αύξηση πτωχεύσεων 20% το 2023, αλλά και το 2024Ο αριθμός των εταιρικών πτωχεύσεων είχε ήδη αυξηθεί πάνω από 20% τόσο το 2023, όσο και το 2024. Σε σύγκριση με αυτά τα στοιχεία, η αύξηση επιβραδύνθηκε πέρυσι. «Το 2014 ο αριθμός των εταιρικών πτωχεύσεων ήταν κατάτι υψηλότερος από ό,τι το 2025, με συνολικά 24.085 περιπτώσεις», σημειώνουν τα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, δεν έχουν καταρριφθεί παλαιότερα αρνητικά ρεκόρ. Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009, ο αριθμός των πτωχεύσεων στη Γερμανία έφθασε τις 32.687.Όλο συχνότερα αντιμετωπίζουν αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και ιδιωτικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με την γερμανική στατιστική υπηρεσία το 2025 καταγράφηκαν 77.219 πτωχεύσεις ιδιωτών. 8,4% περισσότερες από ό,τι την προπερασμένη χρονιά.Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2026Οι απαιτήσεις των πιστωτών από εταιρικές πτωχεύσεις ανήλθαν σε περίπου 47,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Είναι σημαντικά λιγότερες από τα 58,1 δισεκατομμύρια του προηγούμενου έτους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι υπήρξαν περισσότερες πτωχεύσεις μεγάλων επιχειρήσεων το 2024. Πέρυσι σημειώθηκαν 69 πτωχεύσεις ανά 10.000 εταιρείες. Οι τομείς που επλήγησαν περισσότερο ήταν οι μεταφορές, η αποθήκευση, η εστίαση και οι κατασκευές.Η Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (BVR) είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων θα περιοριστεί φέτος σε συμβολικό και όχι σε ουσιαστικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν καθώς και από την εξέλιξη των τιμών ενέργειας.Πηγή: dpa

