Η μεγαλύτερη κρίση που έχει καταγραφεί ποτέ στην αγορά πετρελαίου, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε προϊόντα όπως τα καύσιμα αεροσκαφών και το ντίζελ παρά στο αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

«Οι τιμές έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο για πολλά διυλισμένα προϊόντα σε σχέση με το αργό πετρέλαιο», ανέφεραν οι αναλυτές Yulia Zhestkova Grigsby και Daan Struyven σε σημείωμά τους. Οι σοβαρές διαταραχές που παρατηρούνται στην προμήθεια του λεγόμενου μεσαίου βάρους αργού πετρελαίου ενέχουν τον κίνδυνο μείωσης της παραγωγής ντίζελ, καυσίμων αεροσκαφών και μαζούτ, ανέφεραν.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν έχει προκαλέσει τη σχεδόν πλήρη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ, καθώς και επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σημειώνει το Bloomberg. Αυτό έχει αναγκάσει τους παραγωγούς αργού να μειώσουν δραστικά την παραγωγή πετρελαίου και να διακόψουν ορισμένες δραστηριότητες των διυλιστηρίων.

Ενώ οι τιμές του αργού έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% από τις πρώτες επιθέσεις -με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι- ορισμένα προϊόντα έχουν σημειώσει πολύ μεγαλύτερη άνοδο. Σε περιοχές της Ασίας, το κόστος των καυσίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες, με τη Νότια Κορέα να ακολουθεί την Κίνα και την Ταϊλάνδη στην επιβολή ανώτατων ορίων στις εξαγωγές για την προστασία των τοπικών αγορών.

«Κανένα προϊόν ή περιοχή δεν είναι πλήρως απρόσβλητο», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman. Ο πόλεμος έπληξε την ικανότητα των παραγωγών του Περσικού Κόλπου να εξάγουν διυλισμένα προϊόντα, προκαλώντας διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων και μειώνοντας δραστικά τις ροές των τύπων αργού πετρελαίου που είναι πιο κατάλληλοι για την παραγωγή καυσίμων όπως το ντίζελ, ανέφεραν.

«Σχεδόν το 60% των τυπικών εξαγωγών αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο αφορά μεσαίου και βαρέος τύπου αργό (που χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή καυσίμου αεροσκαφών, ντίζελ και μαζούτ)», σημείωσαν.

Πηγή: skai.gr

