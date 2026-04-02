Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.124,82 μονάδες με πτώση 0,25%

Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, έχοντας καλύψει μεγάλο μέρος από τις αρχικές απώλειες που προσέγγιζαν το 2,00%.

Η αγορά υποχωρεί μετά από δύο συνεδριάσεις ισχυρής ανόδου, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 6,13%.

Πτώση καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο του διαγγέλματος Τραμπ το οποίο μείωσε τις ελπίδες για άμεση αποκλιμάκωση του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης στις 12:45, διαμορφώνεται στις 2.124,82 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,25%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.089,13 μονάδες (-1,92%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 88,27 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,33%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+2,11%), της Motor Oil (+1,78%) και της Εθνικής (+0,98%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-2,76%), της Elvalhalcor (-2,555), της Aegean Airlines (-2,28%) και της Lamda Development (-1,97%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η CrediaBank και η Alpha Bank διακινώντας 11.395.615 και 2.237.396 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 15,08 εκατ. ευρώ και η CrediaBank με 10,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 19 μετοχές, 90 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+8,55%) και Παϊρης (+3,63%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-7,19%) και CrediaBank (-6,58%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

