Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα

Πρόστιμα συνολικού ύψους 105.000 ευρώ για υπέρβαση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε πρατήρια στην Αττική και την Ρόδο.

Οι έλεγχοι όπως αναφέρει πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων για την τήρηση του πλαφόν στα καύσιμα.

Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν τα 2/3 των πρατηρίων καυσίμων στη Ρόδο. Στο 50% αυτών διαπιστώθηκαν σημαντικές υπερβάσεις του ανώτατου πλαφόν τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο diesel, καθώς και μη καταχώριση στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, κατά παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων. Για τις παραβάσεις αυτές θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα σε 13 πρατήρια, συνολικού ύψους 65.000 ευρώ.

Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα εντοπίστηκαν 8 πρατήρια στην περιοχή της Αττικής με σημαντικές παραβιάσεις του νόμου περί ανώτατου πλαφόν καυσίμων, στα οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 40.000 ευρώ.

Τέλος, εντοπίστηκε στη Ρόδο μεγάλη αποθήκη με απομιμητικά προϊόντα (είδη ένδυσης και παιχνίδια), όπου κατασχέθηκαν περισσότερα από 15.000 τεμάχια, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 111.000 ευρώ.

Η Αρχή ελέγχει συστηματικά την αγορά και δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας και παράνομης διακίνησης προϊόντων, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

