Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της νέα ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Metlen, της Aegean και της Κύπρου.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.122,12 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 81,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,99%), της Aegean Airlines (+2,33%), της Κύπρου (+1,65%) και της Elvalhalcor (+1,43%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,06%), της Τιτάν (-1,33%), του ΔΑΑ (-1,20%) και της Πειραιώς (-1,18%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 2.515.877 και 2.166.149 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 18,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 18,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 44 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ(κ) (+9,73%) και Ξυλεμπορία(π) (+9,09%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-3,08%) και Moda Bango (-2,70%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

