Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,0% έναντι αύξησης 23,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 51,7% έναντι αύξησης 52,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δ΄ τριμήνου 2024 με το Γ΄ τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,5%.



Πηγή: skai.gr

