Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου αιτήσεων Α21 – Επίδομα Παιδιού 2026

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού του έτους 2026, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.
Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβλήθηκαν συνολικά 437.547 αιτήσεις.
Αναλυτικά:
- 390.667 αιτήσεις εγκρίθηκαν αυτόματα από το σύστημα.
- 33.910 αιτήσεις απορρίφθηκαν αυτόματα, λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων απονομής.
- 12.970 αιτήσεις τέθηκαν προς περαιτέρω έλεγχο.
Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 677.056.
Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.
Θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση για τον δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων, όπως και αναλυτικό δελτίο για την πληρωμή τους στις 31/03/2026.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το Επίδομα Παιδιού μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.