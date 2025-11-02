Ο Οκτώβριος έβαλε «στοπ» στο ανοδικό σερί των 11 διαδοχικών μηνών, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά. Η αγορά τον μήνα που τελείωσε διόρθωσε σε ποσοστό 1,92%, ενώ στη διάρκεια των προηγούμενων 11 μηνών είχε καταγράψει κέρδη 47,12% σε επίπεδο βασικού δείκτη και κέρδη 99% οι τράπεζες.

Η υποχώρηση του Οκτωβρίου, δεν αλλάζει τις θετικές προσδοκίες, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Η Alpha Finance στη νέα στρατηγική της έκθεσης για τις ελληνικές μετοχές διατηρεί θετική στάση για το ελληνικό χρηματιστήριο, τονίζοντας ότι παρά τη φετινή άνοδο, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ενόψει και της επικείμενης αναβάθμισης της χώρας σε «ανεπτυγμένη αγορά» τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παρά την έντονη άνοδο, το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 30-40% έναντι των δεικτών Stoxx 600 και MSCI EM, με δείκτη P/E 9,2 φορές και EV/EBITDA 7 φορές, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο επανατιμολόγησης έως το 2026. Στις κορυφαίες επιλογές της είναι οι μετοχές με τιμές-στόχους: Τιτάν (48,10 ευρώ), Κύπρου (8,60 ευρώ), Metlen (71 ευρώ), ΟΤΕ (19,70 ευρώ), Jumbo (32,70 ευρώ) και ΔΕΗ (20,50 ευρώ).

Οι τράπεζες

Η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό και από την πορεία των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες έχουν «τρέξει» το ράλι από τον Οκτώβριο του 2024.

Παραμένει «ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan και σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι, παρά το φετινό ράλι, περίπου 15% φθηνότερες από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με 7,7 φορές τα κέρδη τους (Ρ/Ε) και 1,1 φορές την λογιστική αξία τους (TBV), με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RοTE) πάνω από 15%.

Ανεβάζει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Bank of America και σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών τόσο σε δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία όσο και σε δείκτη κερδοφορίας.

Η HSBC ωστόσο, μετά το εντυπωσιακό ράλι των μετοχών κατά 75% το 2025, εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις πλησιάζουν τα επίπεδα των αναπτυγμένων αγορών. Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, ο κλάδος διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο με P/E 8,1 φορές και P/TBV 1,1 φορές για το 2026, τιμές που προσεγγίζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013.

Προσφάτως ο διεθνής οίκος FTSE Russell αναβάθμισε, για τον Σεπτέμβριο του 2026, την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών.

Στήριγμα στην αγορά επίσης δίνουν:

- Το ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έναν «ελεύθερο διάδρομο» ανάπτυξης σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Η ελληνική οικονομία θα είναι και το 2025, μια από τις πρώτες σε ανάπτυξη στην Ε.Ε.

- Η δημοσιονομική σταθερότητα. Η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων βρίσκεται σε τροχιά υπεραπόδοσης υποστηρίζοντας το σενάριο μιας θετικής αναθεώρησης των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται. Ραγδαία μείωση του ελληνικού χρέους βλέπει ο διεθνής οίκος Wood & Co, από το 154,1% το 2024 σε 101,3% το 2030.

- Η δυναμική που έχει δημιουργήσει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κυρίως στην αγορά των ομολόγων. Τα ελληνικά ομόλογα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, όταν εκδηλώνεται παγκόσμιο «ξεπούλημα» στις αγορές ομολόγων. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με πιθανότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής της αξιολόγησης μέσα στην επόμενη διετία, σύμφωνα με την WOOD & Company.

- Η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών.

- Η διαφαινόμενη καταγραφή ιστορικών υψηλών στα μερίσματα των εισηγμένων. Όπως όλα δείχνουν το 2025 θα εξελιχθεί σε έτος σταθμό για τις χρηματικές διανομές από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέχρι στιγμής οι τακτικές διανομές μερισμάτων είναι λίγο χαμηλότερα από τα 5 δισ. ευρώ και εάν προσθέσουμε και τα προμερίσματα των τραπεζών και του ΟΠΑΠ θα οδηγηθούμε σε υπέρβαση του ιστορικού υψηλού των 5,4 δισ. ευρώ του 2007.

- Η προοπτική εξαγοράς της ΕΧΑΕ από το Euronext. Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισ. ευρώ.

Οι αποδόσεις

Στο τελευταίο δωδεκάμηνο ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει άνοδο 44,30%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο 50,98%, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 23,08%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε υψηλά κέρδη σε ποσοστό 95,07%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη άνοδο στο χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2024-Οκτωβρίου 2025 κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+146,38%), της Πειραιώς (+96,96%), της Κύπρου (+88,6%), της Optima Bank (+88,51%), της Elvalhalcor (+83,91%), της Εθνικής (+77,51%), της Eurobank (+72,54%), της Aktor (+71,63%), της Viohalco (+64,85%) και του ΟΛΠ (+55,52%).

Ακολουθούν οι τίτλοι της Motor Oil (+32,48%), της Aegean Airlines (+32,26%), του ΔΑΑ (+27,64%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+25,43%), της Coca Cola HBC (+22,38%), της ΔΕΗ (+22,29%), της ΕΥΔΑΠ (+19,86%), της Σαράντης (+14,52%) και του ΟΠΑΠ (+14,48%).

Μικρότερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+10,72%), της Jumbo (+7,75%), του ΟΤΕ (+7,51%), η μετοχή της Lamda παραμένει σταθερή, ενώ πτώση σημειώνει μόνο η μετοχή της Τιτάν (-3,23%).

Στο 10μηνο 2025 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει άνοδο 35,76%, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίηση ενισχύεται 40,87%, της μεσαίας κεφαλαιοποίησης 19,37%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 73,97%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στο 10μηνο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+321,51%), Frigoglass (+131,13%), Foodlink (+129,55%), Credia (+114,78%) και Alpha Bank (+110,27%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν οι τίτλοι: Ελλάκτωρ (-30,13%), Λεβεντέρης (-23,08%), Attica Συμμετοχών (-16,44%), Centric (-9,07%) και Mermern (-9,00%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.