Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 3,33%- Κέρδη 6,97% από αρχές του 2024

Με ισχυρή πτώση 3,33% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει.

Η εγχώρια αγορά υπέκυψε στις διεθνείς πιέσεις, με τα διεθνή χρηματιστήρια να υποχωρούν, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για πιθανή ύφεση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Ο φόβος για ύφεση της αμερικανικής οικονομίας, η ανησυχία για "φούσκωμα" των μετοχών των εταιρειών της Τεχνητής Νοημοσύνης, η καθυστέρηση της FED στη μείωση των επιτοκίων, αποτελούν τις αφορμές για το "ξεπούλημα" στις διεθνείς αγορές την περασμένη Δευτέρα.

Όμως σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές το «carry trade» ήταν η βασική αιτία της «Μαύρης Δευτέρας».

H στρατηγική - η οποία περιλαμβάνει δανεισμό με χαμηλά επιτόκια για τη χρηματοδότηση αγορών σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης αλλού - είναι στο επίκεντρο εδώ και μήνες.

Οι συναλλαγές μεταφοράς γεν - δανεισμός με χαμηλά επιτόκια στην Ιαπωνία για τη χρηματοδότηση αγορών περιουσιακών στοιχείων υψηλότερης απόδοσης αλλού - ήταν από τις πιο δημοφιλείς .Οι συναλλαγές αυτές μειώθηκαν κατακόρυφα την περασμένη εβδομάδα, καθώς η αστάθεια της παγκόσμιας αγοράς εκτινάχθηκε εν μέσω φόβων για ραγδαίες μειώσεις των επιτοκίων της Federal Reserve και μετά τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου carry trade έχουν πλέον σβήσει, με το πρόσφατο selloff να διαγράφει τα κέρδη του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την JPMorgan.

Η κατάσταση στις αγορές ομαλοποιήθηκε προς τα τέλη της εβδομάδος, καθώς η μεγαλύτερη των εκτιμήσεων πτώση στις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ μετρίασε τους φόβους για ύφεση που οδήγησαν τις αγορές σε ένα μαζικό sell-off στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.383,31 μονάδες, έναντι 1.430,90 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3,33%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 6,97%.

Τεχνικά, είναι θετική η υπέρβαση των 1.380 μονάδων με στόχο επόμενη κίνηση στις 1.420-1.430 μονάδες. Ισχυρή περιοχή στήριξης τα επίπεδα των 1.320- 1.310 μονάδων.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 3,53% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 7,77%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,97%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση 2,26%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 3,37%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 14,20%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 677,304 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 135,461 εκατ. ευρώ έναντι 104,911 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 3,207 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 96,128 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 8,240 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

