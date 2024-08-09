Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,06%- Στα 74,39 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με οριακή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίασης της εβδομάδος, εν μέσω περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας.

Η αγορά στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε ήπια ανοδικά ακολουθώντας στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της ισχυρής ανόδου της wall Street την Πέμπτη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.383,31 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.394,64 μονάδες (+0,88%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 3,33%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 6,97%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 74,39 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 13.802.853 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας έκλεισε αμετάβλητος.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+4,25%), της Autohellas (+1,77%), της ΔΕΗ (+1,55%), των ΕΛΠΕ (+0,86%) και της Εθνικής (+0,82%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,82%), του ΟΛΠ (-1,74%), της Jumbo (-1,54%) και της Elvalhalcor (-1,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 2.971.241 και 2.858.109 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Jumbo με 19,26 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 6,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 38 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Intercontinental International +7,76% και Σαράντης +4,25%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κτήμα Λαζαρίδη -3,85% και Minerva -3,60%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,2000 -0,83%

ALPHA BANK: 1,5410 -0,52%

AEGEAN AIRLINES: 10,6500 -0,28%

VIOHALCO: 5,4300 +0,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,1400 +0,35%

ΔΑΑ: 7,5040 +0,19%

ΔΕΗ: 11,1700 +1,55%

COCA COLA HBC: 31,2600 +0,26%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8520 -0,43%

ΕΛΠΕ: 7,0600 +0,86%

ELVALHALCOR: 1,7560 -1,46%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3800 +0,82%

ΕΥΔΑΠ: 5,4000 -0,92%

EUROBANK: 1,9885 -0,15%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 +0,85%

MOTOR OIL: 21,5600 -1,82%

JUMBO: 21,6800 -1,54%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,0000 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 25,4000 -1,74%

ΟΠΑΠ: 15,5700 -0,26%

ΟΤΕ: 14,4100 -0,41%

AUTOHELLAS: 11,4800 +1,77%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7440 +0,65%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8000 +4,25%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1800 +0,16%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

