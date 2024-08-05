Λογαριασμός
Μαύρη Δευτέρα για τα χρηματιστήρια σε παγκόσμιο επίπεδο - Ολες οι εξελίξεις

Ισχυρή πτώση στη Wall Street, απώλειες άνω 1.000 μονάδων για τον Dow, στο -6% ο Nasdaq - Βυθίστηκαν οι ασιατικοί Nikkei, Topix - Συνεχίζεται το sell-off στην Ευρώπη   

Πτώση αγορές

Στο βαθύ κόκκινο διαπραγματεύονται τα χρηματιστήρια σε όλο τον πλανήτη. Ο Nikkei κατέγραψε απώλειες 12,4% ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 31.458 μονάδες στη χειρότερη ημερήσια επίδοση από το χρηματιστηριακό κραχ του Οκτωβρίου 1987. Ο Topix σημείωσε πτώση 12,23% στις 2.227,15 μονάδες.

Παρόμοιο είναι και το κλίμα στην Ευρώπη, με τον δείκτη Euro Stoxx 600 να καταγράφει απώλειες 2,7%. Στο 6% φτάνει πλέον η βουτιά του Γενικού Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ 287 δισ. δολ. έκαναν φτερά στην αγορά των κρυπτονομισμάτων

