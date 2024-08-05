Μαύρη Δευτέρα για τα χρηματιστήρια σε παγκόσμιο επίπεδο - Ολες οι εξελίξεις

Στο βαθύ κόκκινο διαπραγματεύονται τα χρηματιστήρια σε όλο τον πλανήτη. Ο Nikkei κατέγραψε απώλειες 12,4% ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 31.458 μονάδες στη χειρότερη ημερήσια επίδοση από το χρηματιστηριακό κραχ του Οκτωβρίου 1987. Ο Topix σημείωσε πτώση 12,23% στις 2.227,15 μονάδες.

Παρόμοιο είναι και το κλίμα στην Ευρώπη, με τον δείκτη Euro Stoxx 600 να καταγράφει απώλειες 2,7%. Στο 6% φτάνει πλέον η βουτιά του Γενικού Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ 287 δισ. δολ. έκαναν φτερά στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.