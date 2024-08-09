Νέο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας για δήμους ύψους 65 εκατ. ευρώ

Ύστερα από συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με τον ΥφΑΑΤ Διονύση Σταμενίτη και τον γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, εκδόθηκε την Παρασκευή 09/08/2024 προδημοσίευση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-73-1.2:«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται σε 65.000.000ευρώ.

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι δήμοι της χώρας.

Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές, προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης κλπ.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 150.000ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 500.000ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 1.000.000ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μόνο στις περιπτώσεις που η πρόταση αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μια αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τα έργα, που θα συγχρηματοδοτηθούν, διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια και η απρόσκοπτη μετακίνηση των γεωργών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η προδημοσίευση της πρόσκλησης της παρέμβασης Π3-73-1.2: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» κοινοποιείται στους δήμους της χώρας και αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

