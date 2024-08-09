Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 16 Αυγούστου

Συνολικά 52.214.937 ευρώ θα καταβληθούν σε 45.871 δικαιούχους, κατά την περίοδο 12 έως 16 Αυγούστου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 214.937 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα τ. ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και

από τις 12 έως τις 16 Αυγούστου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

1.500.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

2.500.000 ευρώ σε 4.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

4.000.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»

