Bloomberg: Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας κλείνει το κεφάλαιο της κρίσης χρέους

Η Ελλάδα θα μπορούσε να απαλλαγεί από τα τελευταία «απομεινάρια» της κρίσης χρέους της με μια αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας, η οποία θα την απομάκρυνε οριστικά από την κατηγορία «junk» στην οποία εισήλθε πριν από 15 χρόνια, τονίζει το πρακτορείο Bloomberg.



Μια τέτοια απόφαση την Παρασκευή από τη Moody’s Ratings, τoν μόνο μεγάλο οίκο αξιολόγησης που δεν έχει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα, θα ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβολική: τα ομόλογα της χώρας διαπραγματεύονται εδώ και δύο χρόνια σε επίπεδα που υποδηλώνουν μια πιο ευνοϊκή αξιολόγηση.

Ωστόσο, μια αύξηση κατά μια βαθμίδα της αξιολόγησης Ba1 της Moody’s — η οποία στην παρούσα φάση φέρει θετική προοπτική — θα έκοβε κάθε εναπομείναντα δεσμό με το χάος του χρέους, τα διαδοχικά προγράμματα διάσωσης και την οικονομική αναταραχή που ταλάνισε την Ελλάδα για περισσότερο από μια δεκαετία.



Η Moody’s ήταν η εξαίρεση. Οι S&P και Fitch έχουν εδώ και καιρό αξιολογήσει την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό — επιβραβεύοντας μια αξιοσημείωτη στροφή της οικονομίας και μια δημοσιονομική πορεία που έχει γίνει πολύ πιο ευνοϊκή.



Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο έχει ξεπεράσει μεγάλο μέρος της ευρωζώνης από την πανδημία, αυξήθηκε κατά 2,3% το 2024. Το καθαρό χρέος στο μεταξύ, υποχώρησε την ίδια περίοδο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί να παραμείνει επικεντρωμένος στη δημοσιονομική πειθαρχία και να συνεχίσει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αποκλείουν τις πληρωμές τόκων.

Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα επιστρέψει μέρος των δανείων διάσωσης της Ελλάδας νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα φέτος, όπως έκανε και στο παρελθόν. Μια πρόωρη αποπληρωμή τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων ευρώ μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που λήγουν μεταξύ 2033 και 2042 είναι στα σκαριά, είπε στο Bloomberg τον Νοέμβριο.



Η Scope Ratings και η Morningstar DBRS αναβάθμισαν πρόσφατα την Ελλάδα περαιτέρω σε επενδυτική βαθμίδα, επικαλούμενες καλύτερες των αναμενόμενων δημοσιονομικές επιδόσεις, σημαντική μείωση του χρέους και ταχεία οικονομική ανάπτυξη. Η Fitch Ratings και η S&P βαθμολογούν την Ελλάδα λίγο πάνω από την κατηγορία junk.

Τέτοιες βελτιωμένες αξιολογήσεις έχουν μειώσει το κόστος δανεισμού της Ελλάδας σε σχέση με τους γείτονές της. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων ήταν ήδη χαμηλότερες από αυτές των ιταλικών ομολόγων όταν διεκδίκησε για πρώτη φορά την επενδυτική βαθμίδα το 2023.

Τώρα είναι περίπου 83 μονάδες βάσης υψηλότερες από αυτές της Γερμανίας, του ασφαλέστερου περιουσιακού στοιχείου της περιοχής. Αυτό είναι κοντά στο χαμηλότερο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση — αντανακλώντας την αισιοδοξία ότι η Moody’s θα ακολουθήσει σύντομα την S&P και τη Fitch με μια αναβάθμιση.

