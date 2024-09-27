Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 3,05%- Κέρδη 13,58% από αρχές έτους

Με ισχυρά κέρδη 3,05% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει με την αγορά, να "ζωντανεύει", μετά από αρκετές αδύναμες συνεδριάσεις και να αυξάνει το βαθμό συσχέτισης με τις ξένες αγορές, ενώ εισήλθε πλέον και στους ρυθμούς της νέας δημόσιας προσφοράς μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, η εξέλιξη της οποίας αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της αγοράς την επόμενη εβδομάδα.

Η αγορά βρίσκει στηρίγματα στο θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην καλή εικόνα που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες για το πρώτο εξάμηνο του έτους και οδεύουν προς ένα νέο ιστορικό υψηλό κερδοφορίας για το σύνολο του 2024.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις των ξένων οίκων για τις ελληνικές τράπεζες.

Σειρά πήρε η αμερικανική τράπεζα JP Morgan η οποία πλέκει το... εγκώμιο των ελληνικών τραπεζών. "Κοιτάζοντας τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών σήμερά είναι σχεδόν σαν να μην υπήρξε ποτέ ελληνική οικονομική κρίση" , σημειώνει χαρακτηριστικά .

Τα δάνεια αυξάνονται σε υγιή επίπεδα, η ποιότητα του ενεργητικού έχει συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με την Ευρώπη, τα κεφαλαιακά "μαξιλάρια" έχουν βελτιωθεί και η ΕΚΤ ενέκρινε τη διανομή μερισμάτων για πρώτη φορά από το 2008. Οι τιμές-στόχοι για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι για την Alpha Bank τα 2,3 ευρώ, για τη Eurobank τα 2,8 ευρώ, για την Εθνική τα 9,7 ευρώ και για την Πειραιώς τα 5,9 ευρώ, με σύσταση overweight για όλες τις μετοχές.

Στην πρώτη θέση για να ωφεληθούν από τον κύκλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την UBS, η οποία βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου πάνω από 50% για τις μετοχές τους, ενώ προβλέπει υψηλότερες διανομές πέρα από τα συντηρητικά σχέδια των διοικήσεων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή στόχος για την Alpha Bank είναι στα 2,32 ευρώ, για την Eurobank στα 2,74 ευρώ, για την Εθνική στα 11,20 ευρώ και για την Πειραιώς στα 3,80 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.468,70 μονάδες, έναντι 1.425,19 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,05%, από τις αρχές Σεπτεμβρίου ενισχύεται 2,62%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 13,58%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,54% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 14,58%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,24%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 4,16%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 4,68%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 20,29%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 658,254 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 131,651 εκατ. ευρώ έναντι 115,216 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 4,658 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 102,829 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 14,94 δισ. ευρώ. Η αύξηση της κεφαλαιοποίησης κατά περίπου 2 δισ. οφείλεται στην έναρξη τη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τραπέζης Κύπρου στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

