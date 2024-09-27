Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,17%, στα 127,43 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, κόντρα στην ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά διόρθωσε ήπια, μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 3,23%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.468,70 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.474,34 μονάδες (+0,21%) και κατώτερη τιμή στις 1.465,76 μονάδες (-0,37%)

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,05%, από τις αρχές Σεπτεμβρίου ενισχύεται 2,62%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 13,58%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.429.783 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo(+1,39%), της Τιτάν (+1,14%), της Aegean (+0,91%) και της Σαράντης (+0,74%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-1,99%), της Alpha Bank (-1,97%), της Viohalco (-1,69%) και της Eurobank (-1,60%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 6.997.642 και 5.679.769 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 22,30 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 15,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 55 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) _29,03% και Frigoglass +9,68%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Flexopack -9,94% και Εκτέρ -3,36%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 35,4000 +1,14%

ALPHA BANK: 1,5930 -1,97%

AEGEAN AIRLINES: 11,1000 +0,91%

VIOHALCO: 5,8000 -1,69%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6200 +0,11%

ΔΑΑ:7,7600 -0,13%

ΔΕΗ: 12,2400 -1,13%

COCA COLA HBC:32,5200 +0,56%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9700 -1,99%

ΕΛΠΕ: 6,9900 -0,71%

ELVALHALCOR: 1,9160 -0,52%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8440 +0,46%

ΕΥΔΑΠ: 5,7300 0,17%

EUROBANK: 2,0900 -1,60%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,5400 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 21,3000 -1,30%

JUMBO: 26,3000 +1,39%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,8200 -1,05%

ΟΛΠ:28,0000 +0,54%

ΟΠΑΠ: 15,9800 -0,13%

ΟΤΕ: 16,0800 +0,50%

AUTOHELLAS:11,0600 +0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9300 -0,51%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9600 +0,74%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,4500 -0,26%

