Μέσα σε μια περίοδο αβεβαιότητας στη διεθνή ενεργειακή αγορά, ο ΗΡΩΝ απορροφά τις αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας αυτές αμετάβλητες και τον Οκτώβριο.

Κρατώντας ίδιες τις τιμές στο ειδικό τιμολόγιο για 4 ο συνεχόμενο μήνα, ο ΗΡΩΝ δίνει μια σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται καθημερινά.

Επιπλέον, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν ισόποσα σε περίπτωση που αποφασιστεί να δοθεί κρατική επιδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον Οκτώβριο.

Ο ΗΡΩΝ, με αυτήν την πρωτοβουλία του, προστατεύει έμπρακτα τους καταναλωτές και αποδεικνύει την

προτεραιότητα του για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.