Με μικρή άνοδο 0,34% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, συμπληρώνοντας έξι θετικές εβδομάδες, με την αγορά να «χωνεύει» τα νέα υψηλά 14 ετών για τον Γενικό Δείκτη και τα υψηλά 9 ετών για τον τραπεζικό δείκτη.

Ο πρώτος μήνας του νέου έτους έκλεισε με ισχυρές αποδόσεις με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να καταγράφει κέρδη 5,42%.

Υψηλότερα επίπεδα αλλά και αυξημένη μεταβλητότητα προβλέπει για το ΧΑ η NBG Securities. Ύστερα από μια ικανοποιητική απόδοση το 2024 (αύξηση 13,7% σε απόλυτους όρους), που ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις μας για το περασμένο έτος, η χρηματιστηριακή αναμένει μία παρόμοια συμπεριφορά και για το 2025, αυτή τη φορά όμως με μεγαλύτερες διακυμάνσεις

Ωστόσο, εξαιτίας της απουσίας σαφούς καταλύτη (παρόμοιου με την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα το 2023, που αποτέλεσε σημείο καμπής για τις ελληνικές μετοχές και ομόλογα), οι αναλυτές της χρηματιστηριακής αναμένουν αυξημένο volatility και μια εύρωστη κίνηση φέτος (πάνω από το επίπεδο των 1.500 μονάδων), με λίγες επιλογές να ξεχωρίζουν.

H Optima Bank, δηλώνει αισιόδοξη για την πορεία της αγοράς και το 2025 για τους εξής λόγους:

την προβλεπόμενη ταχύτερη επέκταση του ελληνικού ΑΕΠ σε σύγκριση με την ΕΕ, την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το RRF την πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική με πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% το 2025 και την περαιτέρω πτώση του δείκτη χρέους/ΑΕΠ τη στήριξη από τα ομόλογα - με τις χαμηλότερες αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, το ελληνικό χρηματιστήριο προσφέρει πλέον βαθύτερα discounts σε σχέση με πέρυσι τη μερισματική απόδοση 6,4% το 2025, υψηλότερη από τις ομοτίμους της ΕΕ την αύξηση της κερδοφορίας των εισηγμένων το 2025 η οποία τοποθετείται στο +5%.

Οι τράπεζες

Νέες υψηλότερες τιμές στόχους δίνει η HSBC για τις ελληνικές τράπεζες. Για την Alpha Bank δίνει νέα τιμή στόχος στα 3,05 ευρώ, για την Eurobank τα 3,50 ευρώ, για την Εθνική τα 9,90 ευρώ και για την Πειραιώς στα 7,25 ευρώ.

Ισχυρές αποδόσεις, παρά τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για τα επιτοκιακά έσοδα βλέπει η Piraeus Securities για τις ελληνικές τράπεζες την επόμενη διετία, καθώς ανοίγουν μια νέα εποχή κατά την οποία η κερδοφορία θα βασίζεται στην αύξηση των χορηγήσεων. Ο νέος κύκλος, την περίοδο 2025-2027, θα βασίζεται στην αύξηση των δανείων που εκτιμάται σε 5-6% ετησίως, λόγω της αύξησης του ΑΕΠ τουλάχιστον 2% ετησίως, υποστηριζόμενη από επενδύσεις, τουρισμό και κατανάλωση. Στο παραπάνω πλαίσιο, θέτει την τιμή στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank στα 2,9 ευρώ, της Εθνικής στα 10,2 ευρώ και της Eurobank είναι στα 3,7 ευρώ.

Οι αποδόσεις

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.549, 32 μονάδες, έναντι 1.544,13 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,34%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 5,42%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,40% και από τις αρχές του 2025 ενισχύεται σε ποσοστό 5,80%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,61%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 5,59%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με μικρή πτώση 0,27%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη 9,99%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 613,331 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 122,662 εκατ. ευρώ, από 172,473 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυξήθηκε κατά 473 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 108,710 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 5,565 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.