Eurostat: Στη 14η θέση μεταξύ 22 ευρωπαϊκών χωρών ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα

Στη 14η θέση μεταξύ 22 ευρωπαϊκών χωρών ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα με 986 ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Στην πρώτη τριάδα βρίσκονται Λουξεμβούργο, Ιρλανδία και Ολλανδία με κατώτατο μισθό από 2.193 έως και 2.638 ευρώ και στις τρεις τελευταίες είναι οι Λετονία, Ουγγαρία και Βουλγαρία με 551 έως και 740 ευρώ.

Σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στη 14η θέση σε μικρή απόσταση από την Πορτογαλία, πάνω από Κύπρο, Μάλτα, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Βουλγαρία, Λετονία και Εσθονία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.