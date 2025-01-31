Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2025, στις 10:00 π.μ., τίθεται σε λειτουργία ένας νέος, πιο άμεσος τρόπος επεξεργασίας της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με τον κωδικό πληρωμής (RF) και επεξεργάζονται με On-line διαδικασία, μέσω των τραπεζών και του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ).

Τι αλλάζει;

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το σύστημα του e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται άμεσα για τις πραγματοποιούμενες πληρωμές.

Οι ασφαλισμένοι, που καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, θα μπορούν να εκδίδουν άμεσα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς καθυστερήσεις.

Κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα ενεργοποίησής του, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 11:00 π.μ., η υφιστάμενη υπηρεσία πληρωμών, μέσω IRIS, για μη μισθωτούς δεν θα είναι διαθέσιμη.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, με την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση για τους ασφαλισμένους, μειώνοντας παράλληλα το διοικητικό κόστος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

