Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 1,43% του Γενικού Δείκτη Τιμών 

Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά το χθεσινό "ξεπούλημα", αλλά εξασθενεί η αρχική προσπάθεια ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές αγορές, με την εγχώρια αγορά να περιορίζει τα αρχικά υψηλά του κέρδη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:30, διαμορφώνεται στις 1.360,37 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,43 %. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.383,60 μονάδες (+3,16%)

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 96,39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+4,35%), της Μυτιληναίος (+4,16%), Autohellas (+3,77%) και της Motor Oil (+3,73%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(-0,87%) και της Coca Cola HBC (-0,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 6.054.088 και 4.594.451 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 14,76 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 9,34 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 100 μετοχές, 15 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Frigoglass +10,00% και Εκτέρ +10,00%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

