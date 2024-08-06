Συνολικά 565 επιχειρήσεις υπέβαλαν 427 προτάσεις χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, υποβλήθηκαν 427 προτάσεις με Δημόσια Δαπάνη 178.562.156,35 ευρώ και Προϋπολογισμό 237.367.328,14 ευρώ.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι 183 αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν σε συνεργατικά έργα από ομάδες επιχειρήσεων, ενώ οι υπόλοιπες 244 υποβλήθηκαν από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συνολικά υπέβαλαν συμμετοχή 565 διαφορετικές επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος του προγράμματος «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» που έχει συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, μέσω της διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, ώστε να αναδειχθούν καινοτόμα προϊόντα που θα βοηθήσουν στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

