Σε εφαρμογή τίθεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής στην πλατφόρμα myDATA, για την παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως είχε ήδη προαναγγείλει το insider.gr. Το νέο πλαίσιο αξιοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διευκολύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους.

Με βάση την Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστου Δήμα, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι περίοδοι, οι φάσεις και το χρονοδιάγραμμα για την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών για τις υπόχρεες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύονται το περιεχόμενο και ο μορφότυπος των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία έκδοσης και διαβίβασης των δεδομένων ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών στο myDATA και άλλες λεπτομέρειες.

Στις ανωτέρω αποφάσεις ορίζονται τα εξής:

1. Δύο Περίοδοι Εφαρμογής

Στην πρώτη περίοδο εφαρμογής εντάσσονται:

οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα πάνω από διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €), καθώς και

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

ενεργειακών προϊόντων (καύσιμα),

φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών αναλωσίμων,

οικοδομικών υλικών,

παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας ελαιόκαρπου και ελαιόλαδου.

Ακολουθεί πίνακας με τους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που εντάσσονται ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1623 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 1920 19.20.2 Παραγωγή καυσίμων ελαίων και αερίων λιπαντικών ελαίων 2110 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 2120 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 2223 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 2331 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 2332 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 2351 Παραγωγή τσιμέντου 2352 Παραγωγή ασβέστη και γύψου 2361 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 2362 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 2363 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 2364 Κατασκευή κονιαμάτων 2369 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 3250 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 4633 46.33.13 46.33.13.03 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου 4646 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 4671 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 4673 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 4730 47.30.81 47.30.81.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 47.30.81.02 Λιανικό εμπόριο μειγμάτων καυσίμων με βιοκαύσιμα, για κινητήρες 47.30.81.06 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων 4752 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 4773 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) 4774 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

Στη δεύτερη περίοδο εφαρμογής εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

2. Δύο Φάσεις Υλοποίησης της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών

Α΄ Φάση (Βασικές Λειτουργίες έκδοσης και διαβίβασης δελτίων αποστολής στο myDATA):

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει:

Έκδοση παραστατικών,

Διαβίβαση δεδομένων στο myDATA και ενημέρωση του λήπτη,

Δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων κατά τη διάρκεια αυτών με τη σάρωση QR Code που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης.

Β΄ Φάση (Ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης, μεταφορτώσεων και παράδοσης αγαθών):

Η Β΄ Φάση περιλαμβάνει:

Ψηφιακή παρακολούθηση φορτώσεων/ μεταφορτώσεων,

Παραλαβή παραστατικών και αγαθών με τη σάρωση QR Code των παραστατικών διακίνησης,

Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον λήπτη.

3. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Tο χρονοδιάγραμμα τόσο της προαιρετικής εφαρμογής, όσο και της υποχρεωτικής έκδοσης και διαβίβασης ψηφιακών παραστατικών διακίνησης από τις υπόχρεες επιχειρήσεις ορίζεται ως εξής:

Α΄ Φάση

Επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου: Προαιρετικά μέχρι 30/11, υποχρεωτικά από 1/12/2024

Έως και τις 30/11/2024 καθορίζεται η προαιρετική εφαρμογή της Α΄ φάσης για τις επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου (τζίρος πάνω από 200.000€ ή συγκεκριμένοι κλάδοι). Για τις επιχειρήσεις αυτές, η Α΄ Φάση γίνεται υποχρεωτική από 1/12/2024.

Επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου: Προαιρετικά μέχρι 31/3/2025, υποχρεωτικά από 1/4/2025

Έως και τις 31/3/2025 καθορίζεται η προαιρετική εφαρμογή της Α’ φάσης για τις επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου (υπόλοιπες επιχειρήσεις, που δεν εντάσσονται στην πρώτη περίοδο εφαρμογής). Για τις επιχειρήσεις αυτές, η Α΄ Φάση γίνεται υποχρεωτική από 1/4/2025.

Β΄ Φάση (αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων): Προαιρετικά από 1/12/2024 μέχρι 31/3/2025, υποχρεωτικά από 1/4/2025

Από 1/12/2024 έως 31/3/2025 καθορίζεται η προαιρετική περίοδος εφαρμογής της Β΄ Φάσης για το σύνολο των επιχειρήσεων. Από 1/4/2025, καθίσταται η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων στη Β΄ Φάση.

Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ υποχρεωτικά από 1/1/2026

Από την 1/1/2026 και εφεξής διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών που διενεργούνται από το Δημόσιο, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία.

4. Εξαιρέσεις:

Από την εφαρμογή ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών εξαιρούνται:

Αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ και φυσικά πρόσωπα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες ευκαιριακά (συναλλαγές έως 10.000 ευρώ) και δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων (παρ. 1 του άρθρου 39 ΕΛΠ).

Διακινήσεις αγαθών μέσω δικτύου συνεχούς ροής, δηλαδή για τις διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας.

Διακινήσεις από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.

Διακίνηση που διενεργείται από τα γραφεία τελετών.

Διακίνηση παγίων και λοιπού κινητού εξοπλισμού κάθε είδους, σε περίπτωση μεταφοράς επαγγελματικής εγκατάστασης της οντότητας.

Για τον καθορισμό της διαδικασίας και του μορφότυπου των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης λήφθησαν υπόψη σχόλια και παρατηρήσεις από τη δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, με σημαντική συμμετοχή πολιτών και Οργανισμών.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε «Με το ψηφιακό δελτίο αποστολής στην πλατφόρμα myDATA, που τίθεται σε εφαρμογή, έχουμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να παρακολουθούμε άμεσα και αποτελεσματικά τη διακίνηση των αγαθών. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για τις επιχειρήσεις καθώς απλοποιούμε διαδικασίες αλλά την ίδια στιγμή είναι σημαντικό βήμα και για την πολιτεία καθώς ενισχύουμε τη διαφάνεια και αντιμετωπίζουμε την φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Ο τρίτος πυλώνας της ψηφιακής παρακολούθησης των συναλλαγών γίνεται πράξη. Συμπληρώνοντας την ψηφιακή έκδοση παραστατικών στο myDATA και τη διασύνδεση των POS με τα ταμειακά συστήματα των επιχειρήσεων, το ψηφιακό δελτίο αποστολής διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο στη διακίνηση αγαθών. Διευκολύνει τις επιχειρήσεις στις μεταξύ τους συναλλαγές και στην παρακολούθηση της μεταφοράς των αγαθών τους, ενισχύει τη διαφάνεια και θωρακίζει τον υγιή ανταγωνισμό, πολλαπλασιάζοντας τα όπλα μας στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.