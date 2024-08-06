ΣΥΡΙΖΑ: Ελεημοσύνη της κυβέρνησης με 8 ευρώ στους λογαριασμούς του ρεύματος

Για «κοροϊδία» των πολιτών με «ελεημοσύνη» 8 ευρώ επιδότησης στους λογαριασμούς του ρεύματος κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνηθίζει να κοροϊδεύει τους πολίτες, και το έκανε για μια ακόμη φορά, με την 'ελεημοσύνη' των 8 ευρώ (το πολύ…) στους λογαριασμούς του ρεύματος».

Σημειώνει ότι «όπως αποδεικνύεται, η πολυδιαφημισμένη από τα πρόθυμα ΜΜΕ επιδότηση στις τιμές του ρεύματος δεν θα ξεπεράσει τα 1,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα, κι αυτό για τις πρώτες 500, που σημαίνει πως η μέγιστη επιδότηση θα φτάσει τα 8 ευρώ».

Σχολιάζει ότι «στην πράξη, η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών θα έρθει αντιμέτωπη με φουσκωμένους λογαριασμούς, ενώ τα ”παιχνίδια” των εταιρειών ενέργειας με τη χονδρεμπορική τιμή αλλά και με τις λαβυρινθώδεις διακυμάνσεις των περίφημων μπλε, πράσινων και κίτρινων τιμολογίων συνεχίζονται».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ «αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αδιαφορεί εσκεμμένα για την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τους πολίτες παντού: στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές (ενδεικτικές οι αυξήσεις σε φρούτα και λαχανικά), στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στο ρεύμα».

Σχολιάζει καταληκτικά ότι είναι «δικαίωμά της να πιστεύει πως η ”θερινή ραστώνη” θα επισκιάσει την αδράνειά της, αλλά ας μην ξεχνά πως η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Και οι ελεημοσύνες δεν θα επαρκούν για να την αναχαιτίσουν…».

Πηγή: skai.gr

