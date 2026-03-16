Ήπιες απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιας υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Aegean Airlines, των ΕΛΠΕ και της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.123,48 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.110,64 μονάδες (-1,03%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 81,68 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,66%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+2,46%), των ΕΛΠΕ (+1,89%) και της Coca Cola HBC (+1,44%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-2,58%), της Optima Bank (-2,28%), της Alpha Bank (-2,18%), του ΟΛΠ (-1,98%) και της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,89%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 3.636.178 και 3.127.272 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 22,77 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 11,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 37 μετοχές, 64 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παϊρης (+3,33%) και Ευρώπη Holdings (+2,89%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης(κ) (-6,56%) και CPI (-4,48%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

