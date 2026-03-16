Είναι πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια ανάπτυξη, όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό επίπεδο καθοδικού κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

«Φυσικά σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες τους οποίους δεν έχουμε ... τη διάρκεια της σύγκρουσης και των συνεχιζόμενων εξελίξεων, όμως αρκεί να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό επίπεδο καθοδικού κινδύνου στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε σήμερα ο Ματίας Κόρμαν σε συνέντευξη Τύπου στο Βουκουρέστι.

Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 είναι αυτή τη στιγμή λίγο κάτω από 3%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.