Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ανάλυση και ερμηνεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη ΙΙ για μικρές επιχειρήσεις» διοργανώνει στις 24 Μαρτίου και ώρα 3.00 μμ, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει με σαφή και πρακτικό τρόπο τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Εργάνη ΙΙ και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του webinar θα αναλυθούν οι βασικές αλλαγές που εισάγει το σύστημα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, οι νέες διαδικασίες υποβολής δηλώσεων και ενημέρωσης στοιχείων απασχόλησης, καθώς και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα χρήσης του συστήματος, συχνά λάθη και σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αξιοποιούν αποτελεσματικά το Εργάνη ΙΙ, να αποφεύγουν διοικητικά σφάλματα και να διασφαλίζουν τη σωστή συμμόρφωση της επιχείρησής τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Το webinar απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη διοίκησης και επαγγελματίες που διαχειρίζονται θέματα προσωπικού και επιθυμούν να κατανοήσουν τις αλλαγές και τις πρακτικές εφαρμογές του νέου συστήματος.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

