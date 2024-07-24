Χρηματιστήριο - Ανοιγμα: Με πτώση 0,50% ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.472,79 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,50%.Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 7,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,60%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (+1,13%) και της Τιτάν (+0,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-1,50%), του ΟΤΕ (-1,38%), της ΔΕΗ (-1,20%) και της Πειραιώς (-1,07%).

Ανοδικά κινούνται 28 μετοχές, 37 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Quest Συμμετοχών +2,96% και Ακρίτας +2,12%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μουζάκης -2,22% και Βιοκαρπέτ -2,11%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

