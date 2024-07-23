ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Στο κόκκινο έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τη δυσφορία για τα αντιφατικά εταιρικά αποτελέσματα, γεγονός που ώθησε τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί ενόψει και των δημοσιεύσεων των Tesla και Alphabet, που αναμένονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας υποχώρησε κατά 57,35 μονάδες (-0,14%), στις 40.358,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 10,22 μονάδων (-0,057%), στις 17.997,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με απώλειες 8,67 μονάδων (-0,16%), στις 5.555,74 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.