Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ πιάστηκαν 27 επιχειρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται σε υποθέσεις, αλλά και σε κυκλώματα, έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις, που προβαίνουν στην έκδοση παραστατικών με εικονικές συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν μέρος της αλυσίδας απάτης.

Οι λήπτριες επιχειρήσεις παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο διογκωμένες δαπάνες, περιορίζοντας έτσι την κερδοφορία τους και αποφεύγοντας την καταβολή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Οι 27 περιπτώσεις αφορούν σε καθαρή αξία των εκδοθέντων ή/και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων άνω των 218 εκατ. ευρώ, ενώ ο αναλογών ΦΠΑ υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

1. Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, από το 2018 έως το 2020, εξέδωσε 1.390 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 5,9 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1,4 εκατ. ευρώ.

2. Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας, το 2018, εξέδωσε 370 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 4,6 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1,1 εκατ. ευρώ.

3. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ελαίων, από το 2018 έως το 2020, εξέδωσε 850 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 3,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,6 εκατ. ευρώ.

4. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ελαιόλαδου, τα έτη 2020- 2022- 2023, εξέδωσε 54 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 2,6 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,3 εκατ. ευρώ.

5. Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, το 2020 έλαβε 70 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 2,2 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,53 εκατ. ευρώ.

6. Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων, το 2021 εξέδωσε 47 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,42 εκατομμυρίων.

7. Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων, κατά τα έτη 2017 και 2018 έλαβε 19 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,25 εκατ. ευρώ.

8. Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κατά τα έτη 2012- 2015 έλαβε 64 και εξέδωσε 217 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 52 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 12 εκατ. ευρώ.

9. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας διαφημιστικές υπηρεσίες, το 2021 και 2022 εξέδωσε 1.922 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 44 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 10,3 εκατ. ευρώ.

10. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής, από το 2019 έως το 2021 έλαβε 42 και εξέδωσε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 10 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,4 εκατ. ευρώ.

11. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στην Ανατολική Αττική και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού πληροφορικής, κατά τα έτη 2019 και 2020 έλαβε 404 και εξέδωσε 526 εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 9 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,15 εκατ. ευρώ.

12. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευαστικές εργασίες, κατά τα έτη 2019 και 2020 εξέδωσε 985 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 8,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,1 εκατ. ευρώ.

13. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού πληροφορικής, το 2018 έλαβε 33 και εξέδωσε 6 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 6,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 770.000 ευρώ.

14. Ατομική επιχείρηση, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας γεωργικές επιχειρήσεις, από το 2017 έως το 2020 έλαβε 63 και εξέδωσε 148 εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 4.85 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,98 εκατ. ευρώ.

15. Ομόρρυθμη εταιρεία, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, το 2019 και το 2020 έλαβε 42 και εξέδωσε 65 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 2,9 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,7 εκατ. ευρώ.

16. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών, κατά τα έτη 2015- 2017 έλαβε 1.602 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 2,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,6 εκατ. ευρώ.

17. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Νότιο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών, το 2020 έλαβε 15 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 2,14 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,5 εκατ. ευρώ.

18. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατά τα έτη 2019 και 2020 εξέδωσε 290 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 1,43 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,35 εκατ. ευρώ.

19. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με έδρα στην Ανατολική Αττική και αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες συμβούλου πωλήσεων, το 2017 έλαβε ένα και εξέδωσε 4 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 1,15 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,26 εκατ. ευρώ.

20. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με έδρα στον Πειραιά και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, το 2020 εξέδωσε 278 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 2,13 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,5 εκατ. ευρώ.

21. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα έτη 2018 και 2019 έλαβε 11 και ξέδωσε 40 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4,8 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,6 εκατ. ευρώ.

22. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων, κατά τα έτη 2018- 2020 εξέδωσε 495 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 10 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,3 εκατομμυρίων.

23. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τα έτη 2018- 2021 έλαβε 80 και εξέδωσε 66 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 6,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,7 εκατ. ευρώ.

24. Ετερόρρυθμη εταιρεία, με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας την επεξεργασία δεδομένων, κατά τα έτη 2019- 2021 έλαβε 45 και εξέδωσε 115 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 24,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 5,9 εκατ. ευρώ.

25. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού Η/Υ, τα έτη 2020 και 2021 εξέδωσε 20 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 2,9 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,7 εκατ. ευρώ.

26. Υποκρυπτόμενος διαχειριστής σε ΙΚΕ με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ξυλείας και οικοδομικών υλικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, από το 2018 έως το 2020 εξέδωσε 62 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,23 εκατ. ευρώ.

27. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (πιτσαρία) στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, από το 2016 έως το 2022 εξέδωσε 112 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,4 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.