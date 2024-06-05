Με την πτώχευση του ομίλου FTI πελάτες, ξενοδόχοι και εργαζόμενοι ανησυχούν για τα χρήματά τους. Βάσει του πτωχευτικού δικαίου θα τηρηθεί μία συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας, έως ότου ικανοποιηθούν όλοι οι πιστωτές και οι έχοντες έννομο συμφέρον.

Πολλά ξενοδοχεία πάντως, μεταξύ αυτών και ελληνικά, «είχαν ζητήσει φέτος προκαταβολές λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο FTI, τις οποίες και έλαβαν», επισημαίνει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. «Στον κλάδο επομένως δεν υπάρχει ως ενδεχόμενο το να υπάρξουν χρηματικές αξιώσεις απέναντι στους πελάτες. Σύμφωνα δε με το ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού , κανένας παραθεριστής δεν θα αναγκαστεί να διακόψει τη διαμονή του. Όπως αναφέρουν και τα ελληνικά μέσα, οι ξενοδόχοι έχουν αποφασίσει να οργανώσουν τις μεταφορές των πελατών του FTI προς τα αεροδρόμια μετά το τέλος των διακοπών τους και να αναλάβουν αυτοί το κόστος».

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ελλάδα «περίπου 7.500 παραθεριστές που έκλεισαν το ταξίδι τους μέσω του FTI – οι 5.000 εξ αυτών στην Κρήτη». Οι συνολικές κρατήσεις του FTI για την Ελλάδα μέσα στο 2024 έφτασαν τις 220.000. «Ο FTI όμως χρωστάει ακόμη σε ορισμένα ελληνικά ξενοδοχεία ποσά από το 2023». Συνολικά το χρέος φέρεται να φτάνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ προς 300 ξενοδοχεία.

Μεγάλη ανησυχία και στην Τουρκία

Μεγάλη είναι η ανησυχία και στην Τουρκία, για την οποία είχαν κλείσει ταξίδι μέσω του FTI περίπου ένα εκατομμύριο Γερμανοί το 2023. Όπως δηλώνουν και ειδικοί στη Handelsblatt, «η πτώχευση του FTI ζημιώνει την Τουρκία σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται ούτως ή άλλως σε οικονομική κρίση». Και φυσικά «δεν επηρεάζονται μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και τα τουριστικά γραφεία, οι ξεναγοί, τα εστιατόρια». Η ανασφάλεια είναι μεγάλη.

O FTI «προσπάθησε να καθησυχάσει τους ξενοδόχους. Σε επιστολή προς έναν Έλληνα ξενοδόχο, η οποία βρίσκεται στη διάθεση της Handelsblatt, ο FTI εξήγησε πως το κόστος για όλα τα πακέτα διακοπών που έκλεισαν οι τουρίστες μέσω του FTI, του 5vorFlug ή του BigXtra θα καλυφθεί από το Γερμανικό Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης».

