Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,21%- Kερδη 5,26% για τον Ιούλιο στο κλείσιμο

Ανοδικές τάσεις, με αυξημένο τζίρο, κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 1.480 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ιδιαίτερα η Πειραιώς, στον απόηχο των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε για το β΄3μηνο 2024.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.478,17 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,21%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Ιούλιο με άνοδο 5,26%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 14,31%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 132,619 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.867.287 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,50%), της Τιτάν (+2,81%), της ΕΥΔΑΠ (+2,65%), της Eurobank (+2,32%), Lamda (+2,28% Alpha Bank (+2,22%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-0,61%), της Viohalco (-0,51%), του ΟΤΕ (-0,39%) και της Aegean (-0,35%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 8,002.738 και 6.832.033 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 26,42 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 16,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 46 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μπήτρος +9,45% και Βιοτέρ +8,47%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -5,03% και Ίλυδα -4,57%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,9000 +2,81%

ALPHA BANK: 1,7030 +2,22%

AEGEAN AIRLINES: 11,5000 -0,35%

VIOHALCO: 5,8800 -0,51%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,9000 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 7,9620 +0,03%

ΔΕΗ: 11,7700 +1,99%

COCA COLA HBC: 33,9200 +1,80%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9580 -0,61%

ΕΛΠΕ: 7,4000 +1,79%

ELVALHALCOR: 1,8900 +0,64%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1100 +1,35%

ΕΥΔΑΠ: 5,8100 +2,65%

EUROBANK: 2,1180 +2,32%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,6100 +2,28%

MOTOR OIL: 23,5200 +1,20%

JUMBO: 24,7600 +0,65%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,4800 +0,27%

ΟΛΠ: 25,9500 +1,37%

ΟΠΑΠ: 16,1100 +1,07%

ΟΤΕ: 15,1700 -0,39%

AUTOHELLAS: 11,8600 +1,54%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9000 +3,50%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9800 +1,67%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2300 -0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

