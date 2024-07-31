ΑΤ - ΥΠΑΑΤ ΚΑΙ ΥΠΕΘΟ: Συμφωνία για επιπλέον πόρους σε περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Την ανανέωση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, υπέγραψαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, Νίκος Παπαθανάσης.

Το νέο Σύμφωνο Συνεργασίας ενσωματώνει τη λογική μετάβασης στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 του ΥΠΑΑΤ, με ενθάρρυνση επενδύσεων και παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, προσανατολισμένων στην εξυπηρέτηση των απαιτήσεων και προκλήσεων που προκύπτουν από τον στόχο της διαφοροποίησης της οικονομίας των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση και την απανθρακοποίηση.

Μέσω του Συμφώνου Συνεργασίας, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας των δύο Υπουργείων:

Ως προς την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσω της τόνωσης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού, οι δυνατότητες που παρέχονται από τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους στο πλαίσιο των προσκλήσεων ενίσχυσης επενδύσεων για τις παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ, η εξασφάλιση ευνοϊκών προϋποθέσεων στις περιοχές ΔΑΜ, κατά αναλογία με τις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, τα μικρά νησιά και τις πυρόπληκτες περιοχές.

Προς το μετριασμό του αρνητικού αντίκτυπου της κλιματικής μετάβασης προκειμένου να πραγματοποιηθεί δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς, την υλοποίηση δράσεων για την προσαρμογή σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης) και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Σήμερα γίνεται έναν επιπλέον σημαντικό βήμα για να στηρίξουμε στην πράξη τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ). Βασικός μας στόχος είναι η υψηλότερη κατανομή πόρων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και η υπαγωγή των περιοχών αυτών στο ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης τόσο για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων όσο και για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Επιπλέον, στοχεύουμε στη δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από τους πόρους που θα διατεθούν για την εφαρμογή της προσέγγισης Leader στις περιοχές μετάβασης.

Βασική μας προτεραιότητα ήταν και παραμένει η εξασφάλιση της οικονομικά και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης των περιοχών αυτών από την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συμβάλλει ενεργά, ώστε να υλοποιηθούν δράσεις που ως στόχο έχουν την ομαλή υλοποίηση της μετάβασης στη νέα εποχή της απολιγνιτοποίησης».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: «Η στήριξη και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης. Η προτεραιότητα αυτή συνδυάζεται με τον επίσης στρατηγικό σχεδιασμό μας για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης στις περιοχές μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα με τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ύψους 1,6 δισ. ευρώ στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προωθούμε τη στενή συνεργασία μας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κοινός στόχος, η ακόμα υψηλότερη κατανομή ευρωπαϊκών πόρων και η περαιτέρω βελτίωση των επενδύσεων. Μόνον έτσι θα επιτευχθεί η ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών και θα δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις εργασίας, που θα κρατήσουν τις νέες και τους νέους μας στον τόπο τους».

Η υπογραφή του Σύμφωνού συνεργασίας έγινε παρουσία των ΥφΑΑΤ, Διονύση Σταμενίτη, και Χρήστου Κέλλα και του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Πηγή: skai.gr

