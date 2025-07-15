Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει ήπια μετά από δύο συνεδριάσεις μικρής υποχώρησης, με τις ευρωπαϊκές αγορές σε στάση αναμονής και το ενδιαφέρον στραμμένο στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ- ΕΕ για τους δασμούς.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν μεγαλύτερο σε μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Πειραιώς, της Σαράντης και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.960,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,38%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.968,03 μονάδες (+0,74%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 263,68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 69 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 48.169.842 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+3,59%), της Σαράντης (+2,98%), της Πειραιώς (+2,81%), της Viohalco (+2,23%), Motor Oil (+2,02%) και του ΔΑΑ (+1,53%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,27%), του ΟΠΑΠ (-1,52%) και της Optima (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.622.799 και 7.657.349 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 47,84 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 46,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 77 μετοχές, 33 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ευρώπη Holdings (+12,43%) και Δάϊος Πλαστικά (+9,72%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: mermeren (-7,14%) και Ξυλεμπορία(π) (-5,03%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,9500 +1,19%

OPTIMA:7,3500 -1,08%

ΤΙΤΑΝ: 37,6500 -0,92%

ALPHA BANK: 3,2680 +0,49%

AEGEAN AIRLINES: 12,7000 +0,16%

VIOHALCO: 6,4200 +2,23%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,9400 +0,19%

ΔΑΑ:9,9500 +1,53%

ΔΕΗ: 14,5100 +0,42%

COCA COLA HBC:45,6000 -0,22%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,5200 +0,93%

ΕΛΠΕ: 7,6950 +0,72%

ELVALHALCOR: 2,6450 +1,34%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,7300 -0,38%

ΕΥΔΑΠ: 5,8600 +1,03%

EUROBANK: 3,1600 +0,29%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5800 +0,30%

MOTOR OIL: 25,2000 +2,02%

JUMBO: 30,1400 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:46,0000 +1,10%

ΟΛΠ:47,6500 +3,59%

ΟΠΑΠ: 19,5000 -1,52%

ΟΤΕ: 15,0500 -2,27%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,5800 +2,81%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8200 +2,98%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

