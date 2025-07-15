ΔΟΜ: Η Θεσσαλονίκη έδρα του νέου Διεθνούς Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Τη Θεσσαλονίκη επέλεξε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στο πλαίσιο της αποστολής του για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που δοκιμάζονται σε τρίτες χώρες προέλευσης, ως έδρα του νέου Διεθνούς Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management Centre).

Το Κέντρο θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό κόμβο των παγκόσμιων εφοδιαστικών δραστηριοτήτων του ΔΟΜ, ενισχύοντας τη συνολική του ικανότητα να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Θα διασφαλίζει την αδιάλειπτη ροή προμηθειών και τη γρήγορη αποστολή βοήθειας σε χώρες που βρίσκονται σε ανάγκη, στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Για τον σκοπό αυτό, σήμερα υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και της SungAh Lee, αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας του ΔΟΜ για τη Διοίκηση και τη Μεταρρύθμιση. Το MoU διέπει την ίδρυση του Κέντρου, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες προμηθειών, logistics και κατάρτισης, υποστηρίζοντας τις παγκόσμιες επιχειρήσεις του ΔΟΜ. Η συμφωνία καθορίζει τους όρους χρήσης του χώρου που παραχωρεί η κυβέρνηση, καθώς και το καθεστώς των υπαλλήλων του Διεθνούς Οργανισμού.

Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο υπουργός δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία για τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη είναι επιστέγασμα μεθοδικής δουλειάς.Το Κέντρο θα ενισχύσει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως διεθνούς κόμβου logistics και θα έχει άμεσα και έμμεσα οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία. Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει τη ζήτηση από την ελληνική αγορά για προμήθειες και ανθρωπιστικό υλικό.Ο ΔΟΜ θα διαχειρίζεται ετησίως προμήθειες ύψους έως και 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό δημιουργεί τεράστια περιθώρια επωφελούς συμμετοχής για την τοπική αγορά της Θεσσαλονίκης, με σημαντικές ευκαιρίες για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις.Η επιλογή της Ελλάδας από τον ΔΟΜ αντανακλά την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας, τις ποιοτικές της υποδομές και τη γεωστρατηγική της θέση. Με αυτή τη συμφωνία, η Ελλάδα αναβαθμίζει τη διεθνή της παρουσία και τη θέση της ως κέντρο logistics.Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη του ΔΟΜ και τις υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Εξωτερικών για την ουσιαστική και συντονισμένη τους συμβολή.Με το Διεθνές Κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο ΔΟΜ θα συμβάλλει καλύτερα στην υποστήριξη ανθρώπων που παραμένουν στις χώρες τους και δοκιμάζονται από ανθρωπιστικές κρίσεις».

«Το νέο αυτό Κέντρο αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία του ΔΟΜ να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα», δήλωσε η SungAh Lee, κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα. «Δημιουργούμε έναν χώρο όπου η τεχνογνωσία, η καινοτομία και η συνεργασία συναντώνται για να ενισχύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ανθρώπων. Μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο η βοήθεια φτάνει σε όσους τη χρειάζονται, να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους και να ενισχύσουμε την καινοτομία στην αντιμετώπιση κρίσεων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η εγκατάσταση και λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη για τη χώρα μας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο:

1. Αύξηση προμηθειών ανθρωπιστικού υλικού από την ελληνική αγορά

Το Κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον παγκόσμιο συντονισμό αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας του ΔΟΜ.Ο ΔΟΜ διακινεί έως και 1,7 δισ. δολάρια ανθρωπιστικού υλικού ετησίως, μέρος του οποίου προβλέπεται να διακινείται μέσω Θεσσαλονίκης.Βάσει της πολιτικής βιωσιμότητας του ΔΟΜ, γίνεται πάντα προσπάθεια να προτιμάται η τοπική αγορά για προμήθειες, προσφέροντας ευκαιρίες σε ελληνικές επιχειρήσεις και παραγωγούς.

2. Δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Το Κέντρο, σε πλήρη ανάπτυξη, θα στελεχωθεί με περίπου 100 άτομα, εκ των οποίων μεγάλο μέρος θα προέρχεται από την τοπική αγορά εργασίας.Θα προκύψουν έσοδα για την τοπική οικονομία από:Τη μόνιμη εγκατάσταση οικογενειών υπαλλήλων του ΔΟΜ, τη λειτουργία της μονάδας, τις ανάγκες προμηθειών και υπηρεσιών.

3. Προοπτικές αναβάθμισης της Ελλάδας ως κέντρου προμηθειών του ΟΗΕ

Σήμερα η Ελλάδα κατατάσσεται 99η στις προμήθειες του ΔΟΜ (33,98 εκατ. δολ.), έναντι της 2ης θέσης της Δανίας (1,048 δισ. δολ.) και της 3ης των ΗΑΕ (927,22 εκατ. δολ.), όπου λειτουργούν αντίστοιχα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ίδρυση του Κέντρου δημιουργεί δυνατότητες σημαντικής αναβάθμισης της χώρας με τις κατάλληλες πολιτικές υποστήριξης και συντονισμού. Η παρουσία του ΔΟΜ θα αποτελέσει πόλο έλξης και για άλλους διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

4. Συνεργασία με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα

Ο ΔΟΜ προτίθεται να συνεργαστεί με ελληνικά ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα για την προώθηση καινοτόμων λύσεων βιωσιμότητας.Προβλέπεται επίσης η ίδρυση μονάδας Βιωσιμότητας (Sustainability Center) με έδρα την Αθήνα, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως κέντρου ανθρωπιστικής και τεχνολογικής καινοτομίας.

5. Ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως διεθνούς κέντρου logistics

Η Θεσσαλονίκη, με στρατηγική τοποθεσία, διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα: σύγχρονες υποδομές μεταφορών, πρόσβαση στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και τη Ζώνη Σένγκεν, και γεωστρατηγική εγγύτητα σε περιοχές κρίσης (Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Αφρική). Είναι διεθνές λιμάνι, προσφέρει πρόσβαση στη βαλκανική ενδοχώρα και βρίσκεται πλησίον της Γενεύης, έδρας του ΔΟΜ και του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι χώρα της ΕΕ με αναπτυξιακή δυναμική, αξιοπιστία, στρατηγική θέση και σταθερό πολιτικό περιβάλλον.Η έγκαιρη επίλυση τεχνικών και θεσμικών ζητημάτων από την ελληνική κυβέρνηση συνέβαλε στην απόφαση του ΔΟΜ να επιλέξει τη χώρα μας ως έδρα του νέου Κέντρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.