Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας ότι ο αντίκτυπος των δασμών του Τραμπ στην οικονομία γίνεται ολοένα και πιο αισθητός.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτής σημείωσε άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση, ωθώντας τον ετήσιο ρυθμό στο 2,7%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, αυξήθηκε επίσης, με πιο ήπιο όμως ρυθμό, παρουσιάζοντας άνοδο 0,2% σε σύγκριση με τον Μάιο και 2,9% σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας από το 0,1% και το 2,8% που καταγράφθηκε αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία ευθυγραμμίστηκαν σε γενικές γραμμές με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, καθώς οι τιμές της βενζίνης σημείωσαν άνοδο (+1%) για πρώτη φορά το τελευταίο πεντάμηνο, ενώ αύξηση παρουσίασαν οι τιμές και σε άλλες βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 0,3%, όσο και τον Μάιο, ενώ ανάλογη αύξηση παρουσίασαν και οι τιμές ειδών παντοπωλείου, κυρίως λόγω της αύξηση κατά 1,4% των τιμών μη ακλοολούχων ποτών και το άλμα 2,2% που εμφάνισε η τιμή του καφέ. Οι τιμές των φρούτων και λαχανικών αυξήθηκαν κατά 0,9% και του βοδινού κατά 2%.

Σημειώνεται ότι οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές έχουν εκφράσει φόβους ότι το εύρος των δασμών που έχει ανακοινώσει ο Τραμπ σε σημαντικούς εταίρους των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού.

Το γεγονός δε ότι ο πληθωρισμός έχει διατηρηθεί σε ανεκτά σχετικά επίπεδα τους τελευταίους μήνες αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, όπως στη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των τιμών κατοικιών και άλλων βασικών υπηρεσιών, όπως και στη μέχρι πρότινος πτώση των τιμών της βενζίνης και των ταξιδίων (εν μέρει λόγω της εξασθενημένης ζήτησης που έχει προκαλέσει η αυξημένη αβεβαιότητα) αλλά και στην απόφαση αρκετών επιχειρήσεων να αυξήσουν τα αποθέματά τους πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί.

Οι οικονομολόγοι άλλωστε έχουν προειδοποιήσει ότι οι αυξήσεις των τιμών από τους δασμούς δεν θα φανούν άμεσα, ούτε απότομα, αλλά πιθανότατα θα αρχίσουν να πλήττουν την τσέπη των καταναλωτών αργότερα μέσα στο έτος.

Πηγή: skai.gr

