Αποζημιώσεις σε μηλοπαραγωγούς για τις ζημιές που υπέστησαν από την πτώση αεροσκάφους, πριν 3 χρόνια στην Καβάλα εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ίδια ΚΥΑ προβλέπει χορήγηση ενισχύσεων και αποζημιώσεων στους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών λόγω της παραμόρφωσης της ροδακινιάς και στους καλλιεργητές δασικών δένδρων (ακακίες).

Ειδικότερα, με την απόφαση υπ. αριθμ. 65910 ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α. η υλοποίηση του ad hoc προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, που αφορά μέτρα υπέρ των παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Αχαΐας, Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Πέλλας και Φλώρινας, των οποίων η καλλιέργεια της μηλιάς παρουσίασε μείωση παραγωγής, κατά το έτος 2023, ως άμεσο αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών του χρονικού διαστήματος Δεκεμβρίου 2022 - Μαρτίου 2023.

Το ποσό δέσμευσης ανέρχεται σε 16.000.000 ευρώ.

Επίσης, με την απόφαση υπ. Αριθμ. 65835 εγκρίνεται η χορήγηση αποζημιώσεων ήσσονος σημασίας στους (deminimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα:

στην καλλιέργεια ροδάκινων και νεκταρινιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1408, όπως ισχύει, σε καλλιεργητές δασικών δένδρων (ακακίες) της Π.Ε Έβρου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 σε παραγωγούς της Π.Ε Καβάλας που υπέστησαν ζημία λόγω της πτώσης του αεροπλάνου Antonov στις 16 Ιουλίου 2022 στην αγροτική περιοχή των Τεναγών Φιλίππων του Δ. Παγγαίου Καβάλας.

Το ποσό δέσμευσης ανέρχεται σε 7.027.519 ευρώ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.