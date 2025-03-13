Συνολικά 327 άνεργοι έχουν ήδη προσληφθεί σε νέες θέσεις εργασίας, μέσω του νέου προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για την επιδότηση της απασχόλησης στον Έβρο, ενώ 86 άνεργοι έχουν ήδη εγκριθεί, για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, μέσω της νέας δράσης νέας επιχειρηματικότητας για τον Έβρο.

Σημειώνεται ότι, τον Νοέμβριο του 2024, η ΔΥΠΑ υλοποίησε τρεις νέες δράσεις για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας στον Έβρο, συνολικού προϋπολογισμού 18,5 εκατ. ευρώ:

Πρόγραμμα δημιουργίας 600 νέων θέσεων εργασίας

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 600 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων όλων των ηλικιών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών (έως τα 1.250 ευρώ μηνιαία) για διάστημα έως 18 μήνες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 13.800.000 ευρώ.

Πρόγραμμα δημιουργίας 200 νέων επιχειρήσεων από ανέργους

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων από 200 ανέργους όλων των ηλικιών, με συνολική επιδότηση 14.800 ευρώ ανά επιχείρηση για 12 μήνες. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2.960.000 ευρώ.

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 200 νέων ανέργων σε δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για 200 ανέργους, ηλικίας 18-30 ετών, διάρκειας επτά μηνών, σε δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει απευθείας τον κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ.

Για τις Δημόσιες Προσκλήσεις, καθώς και για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

