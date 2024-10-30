Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε σήμερα με τη γενική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) Mariana Kotzeva και τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και επικεφαλής του Partnership Group του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος Αθανάσιο Θανόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πρόοδος στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών καθώς και στην αξιοποίηση διοικητικών και νέων πηγών δεδομένων για την παραγωγή επίσημων στατιστικών, σε αντιστοιχία με τις εξελισσόμενες ανάγκες πληροφόρησης.

Η κα Kotzeva βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο με θέμα & AI powered data for AI driven public policies" που διοργανώνει στην Αθήνα η ΕΛΣΤΑΤ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.