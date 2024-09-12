ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με άνοδο έκλεισε χθες Τετάρτη το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αντιστρέφοντας την τάση έπειτα από μια αρχικά αρνητική αντίδραση σε έναν δείκτη πληθωρισμού, χάρη κυρίως σε ένα κυνήγι ευκαιριών.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας κατέγραψε κέρδη 124,75 μονάδων (+0,31%) και διαμορφώθηκε στις 40.861,71 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με κέρδη 369,65 μονάδων (+2,17%), στις 17.395,53 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με κέρδη 58,61 μονάδων (+1,07%), στις 5.554,13 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

