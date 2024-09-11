Απογοήτευσε ο Τραμπ τους επενδυτές - Βουτιά 13% για την Trump Media

Βουτιά πάνω από 13% καταγράφει η μετοχή της Trump Media, του Ντόναλντ Τραμπ, ώρες μετά το πολυαναμενόμενο debate με την Κάμαλα Χάρις.
Η τιμή της μετοχής έφτασε στα χαμηλότερα ενδοσυνεδριακά επίπεδα από τη μέρα που η εταιρεία, η οποία ελέγχει την εφαρμογή Truth Social, άρχισε να διαπραγματεύεται στον Nasdaq στα τέλη Μαρτίου.
Σύμφωνα με το CNBC, η επένδυση στη μετοχή της Trump Media συχνά εκλαμβάνεται ως ένα στοίχημα στην πολιτική τύχη του Τραμπ, πρώην προέδρου και σημερινού υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών.
Η Trump Media έχει δηλώσει πως η δραστηριότητά της εξαρτάται, εν μέρει, από τη δημοτικότητα του Τραμπ, ενώ αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος και η πτώση της αξίας της εταιρείας εξαρτάται από τις προοπτικές του Τραμπ στις επικείμενες εκλογές.
Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως η Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε στo debate περισσότερη προετοιμασμένη, εύγλωττη και ισορροπημένη από τον Τραμπ, ο οποίος έπεσε στις παγίδες που του έβαζε και που τον έβγαζαν εκτός θέματος.
Η ομάδα της Χάρις, μόλις τελείωσε το debate τον προκάλεσε σε ένα ακόμη.
Ο Τραμπ δήλωσε πως μπορεί να μην συμφωνήσει.
Σημειώνεται πως η μετοχή της Trump Media ενισχύθηκε έως και 10% στη συνεδρίαση της Τρίτης (πριν το debate), υποδηλώνοντας ενδεχομένως μια αισιοδοξία για το πώς θα τα πήγαινε ο Τραμπ στο debate.
Τα κέρδη που κατέγραψε η μετοχή στις δυο πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας ήταν μια ανάσα από μια εβδομάδα πιέσεων που έφεραν τη μετοχή σε βουτιά 75% από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά που είχε σημειώσει στα τέλη Μαρτίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.