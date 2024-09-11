Απογοήτευσε ο Τραμπ τους επενδυτές - Βουτιά 13% για την Trump Media

Βουτιά πάνω από 13% καταγράφει η μετοχή της Trump Media, του Ντόναλντ Τραμπ, ώρες μετά το πολυαναμενόμενο debate με την Κάμαλα Χάρις.

Η τιμή της μετοχής έφτασε στα χαμηλότερα ενδοσυνεδριακά επίπεδα από τη μέρα που η εταιρεία, η οποία ελέγχει την εφαρμογή Truth Social, άρχισε να διαπραγματεύεται στον Nasdaq στα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα με το CNBC, η επένδυση στη μετοχή της Trump Media συχνά εκλαμβάνεται ως ένα στοίχημα στην πολιτική τύχη του Τραμπ, πρώην προέδρου και σημερινού υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών.

Η Trump Media έχει δηλώσει πως η δραστηριότητά της εξαρτάται, εν μέρει, από τη δημοτικότητα του Τραμπ, ενώ αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος και η πτώση της αξίας της εταιρείας εξαρτάται από τις προοπτικές του Τραμπ στις επικείμενες εκλογές.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως η Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε στo debate περισσότερη προετοιμασμένη, εύγλωττη και ισορροπημένη από τον Τραμπ, ο οποίος έπεσε στις παγίδες που του έβαζε και που τον έβγαζαν εκτός θέματος.

Η ομάδα της Χάρις, μόλις τελείωσε το debate τον προκάλεσε σε ένα ακόμη.

Ο Τραμπ δήλωσε πως μπορεί να μην συμφωνήσει.

Σημειώνεται πως η μετοχή της Trump Media ενισχύθηκε έως και 10% στη συνεδρίαση της Τρίτης (πριν το debate), υποδηλώνοντας ενδεχομένως μια αισιοδοξία για το πώς θα τα πήγαινε ο Τραμπ στο debate.

Τα κέρδη που κατέγραψε η μετοχή στις δυο πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας ήταν μια ανάσα από μια εβδομάδα πιέσεων που έφεραν τη μετοχή σε βουτιά 75% από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά που είχε σημειώσει στα τέλη Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.