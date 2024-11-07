«Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση των άμεσων φόρων» τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Άρη Πορτοσάλτε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και επανέλαβε ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο μειώνονται 12 φόροι.

Σε ό,τι αφορά στο κόστος στέγασης ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, το οποίο προβλέπει τη διάθεση στην αγορά ακινήτων του Δημοσίου.



Επεσήμανε ακόμα οτι οι στόχοι της κυβέρνησης στο εξής είναι αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας».

«Πώς θα είχαν δημιουργηθεί μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασάς μέσα σε πέντε χρόνια, αν δεν γίνονταν επενδύσεις;» διερωτήθηκε ο κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.