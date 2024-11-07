Του Xρυσόστομου Τσούφη

Την ύπαρξη βεβαίωσης μη οφειλής των κοινοχρήστων ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου θέτουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας σε κοινή επιστολή τους προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.



Ιδιοκτήτες και Συμβολαιογράφοι ζητούν να απαγορεύεται η πώληση ενός διαμερίσματος χωρίς υπεύθυνη δήλωση από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οποία ανήκει το διαμέρισμα ότι δεν οφείλονται κοινόχρηστα.

Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή ο διαχειριστής αρνείται να την υπεύθυνη δήλωση, η υποχρέωση να βαρύνει τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.



Στην επιστολή γίνεται λόγος για διογκούμενο πρόβλημα μη πληρωμής μεγάλων ποσών κοινοχρήστων από διαμερίσματα που στην πλειοψηφία τους ανήκουν είτε σε servicers είτε σε αλλοδαπούς που έχουν αγοράσει τα ακίνητα μέσω του προγράμματος golden visa.

Η τελευταία καταγγελία σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr που έφτασε στα γραφεία της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α την περασμένη εβδομάδα αφορούσε ιδιοκτήτη διαμερίσματος στα Βόρεια Προάστια που «αμέλησε» να πληρώσει τα κοινόχρηστα για 2,5 χρόνια!!!



Το να διεκδικηθούν αυτά τα ποσά είναι και χρονοβόρο αλλά και τόσο κοστοβόρο ώστε πολλές φορές να μη συμφέρει καν η διεκδίκηση τους.

Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια είναι ακόμη και αδύνατη η διεκδίκηση τους.

Στις περιπτώσεις των αλλοδαπών, συνήθως πωλούν το ακίνητο τους και εγκαταλείπουν τη χώρα μας αφού δεν έχουν άλλο περιουσιακό στοιχείο που να τους κρατά εδώ.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα οι διαχειριστές δε γνωρίζουν καν ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες αφού δε δίνουν καν στοιχεία επικοινωνίας.

Στην περίπτωση δε των servicers, «άντε βρείτε ποιος είναι ο υπεύθυνος» έλεγαν χαρακτηριστικά στο skai.gr παράγοντες της αγοράς.



Το αποτέλεσμα στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι σχεδόν πάντα το ίδιο. Τα έξοδα να επιμερίζονται στους ιδιοκτήτες των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας!!!

Κι αυτό γιατί οι νέοι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων με οφειλές κοινοχρήστων δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να καταβάλλουν κοινόχρηστα για περιόδους που δεν είχαν στην κατοχή τους το ακίνητο.

Σύμφωνα με τον νόμο όπως αναφέρεται και στην επιστολή ΔΕΝ υπάρχει συνυπευθυνότητα.



Λύση λοιπόν για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους συμβολαιογράφους θα μπορούσε να αποτελέσει μια σχετική υπεύθυνη δήλωση πόσο μάλλον όταν ο νόμος ορίζει ότι για τη μεταβίβαση ακινήτου απαιτούνται βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστική ενημερότητας ακόμη και μη οφειλής ΤΑΠ.



«Παράπονα» η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α έχει και από το Υπουργείο Οικονομικών με αφορμή την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση του φορολογικού νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα εγείρει ενστάσεις για το μέτρο της τριετούς απαλλαγής από το φόρο ενοικίων για τα κλειστά έως τώρα ακίνητα που οι ιδιοκτήτες θα ανοίξουν και θα ξαναδιαθέσουν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση.

Στο μέτρο εμπίπτουν και τα ακίνητα που θα μεταβούν από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση με την προϋπόθεση όμως να βρίσκονται τα τελευταία 3 χρόνια στη βραχυχρόνια μίσθωση. Οι ιδιοκτήτες χαρακτηρίζουν σκληρό τον όρο που από μόνος του είναι ικανός να ανατρέψει τη δυναμική του μέτρου.

