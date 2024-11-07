Με μεγάλα κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα ευφορίας μετά τον θρίαμβο του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.508,05 μονάδων (+3,57%), στις 43.729,93 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 544,29 μονάδων (+2,95%), στις 18.983,47 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 146,28 μονάδων (+2,53%), στις 5.929,04 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

