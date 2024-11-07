Λογαριασμός
Κλείσιμο με μεγάλη άνοδο για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Με μεγάλα κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα ευφορίας μετά τον θρίαμβο του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Wall street

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.508,05 μονάδων (+3,57%), στις 43.729,93 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 544,29 μονάδων (+2,95%), στις 18.983,47 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 146,28 μονάδων (+2,53%), στις 5.929,04 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: χρηματιστήριο ΗΠΑ
