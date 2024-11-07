Η λειτουργία όλο και περισσότερων ψηφιακών εφαρμογών επιταχύνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και μειώνει σημαντικά τα εκκρεμή αιτήματα προς την Εφορία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνον τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής διακοπής εργασιών μιας επιχείρησης, ολοκληρώθηκαν μέσω της εφαρμογής 1450 σχετικές διαδικασίες.

Πρόκειται για διαδικασίες, οι οποίες βρίσκονταν στη λίστα των εκκρεμών αιτημάτων προς την ΑΑΔΕ.

Με δεδομένη την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτημάτων, και την προώθηση μεγάλου μέρους αυτών σε ΔΟΥ εκτός Αττικής, ο αριθμός των εκκρεμοτήτων προς τους πολίτες μειώνεται σημαντικά κάθε μέρα.

Εκτιμάται ότι, με τη θέση σε λειτουργία και άλλων ψηφιακών εφαρμογών, το θέμα με τα εκκρεμή αιτήματα θα αποκατασταθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

