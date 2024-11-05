Χατζηδάκης στο Eurogroup: Η ΕΕ πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη για την ανταγωνιστικότητα

«Τα ψηφίσματα που υιοθετούμε είναι στη σωστή κατεύθυνση, όμως τους λείπει η φιλοδοξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένο το παγκόσμιο σκηνικό, πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά, χτίζοντας πάνω σε όσα έχει ήδη πετύχει».

Αυτό σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στη συζήτηση που έγινε στις Βρυξέλλες σχετικά με το Ψήφισμα του Eurogroup για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. «Αν εξαιρέσουμε την ενέργεια, στα υπόλοιπα σημεία κινούμαστε με τη λογική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Σωστή η κατεύθυνση, αλλά αυτό δεν φτάνει» πρόσθεσε ο Έλληνας Υπουργός.

Το Ψήφισμα που υιοθέτησαν οι Υπουργοί εστιάζει σε 5 σημεία:

Την ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας, με τόνωση επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, στήριξη των start-ups και ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου. Τη μείωση του κόστους της ενέργειας και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της ΕΕ, με καλύτερο συντονισμό των ενεργειακών πολιτικών των κρατών μελών και προώθηση της διασύνδεσης των δικτύων. Την ισχυροποίηση της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης σε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο οξύνονται οι εμπορικοί ανταγωνισμοί. Την εμβάθυνση της Κοινής Αγοράς, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών. Τον συντονισμό των επενδυτικών στρατηγικών ώστε να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι το Ψήφισμα εντοπίζει τις κύριες προκλήσεις και θέτει σωστούς στόχους, ωστόσο θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξο ως προς τις στρατηγικές και τα μέτρα που προτείνει. Ο Έλληνας Υπουργός εστίασε ιδιαίτερα στα μεγάλα πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι βασικοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ (κεντρική διαδικασία λήψης αποφάσεων, πολύ μεγάλες εγχώριες αγορές, ολοκληρωμένα χρηματοπιστωτικά συστήματα), υπογραμμίζοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη, ακόμα και τα πιο ισχυρά, δεν μπορούν να τους ανταγωνιστούν επιτυχώς ενεργώντας μεμονωμένα. «Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, όπως και σε άλλες, βρίσκεται ένα θεμελιώδες ερώτημα: Βλέπουμε την ευρωπαϊκή οικονομία κυρίως ως το άθροισμα των εθνικών οικονομιών ή ως μια ολοκληρωμένη ενιαία οικονομία; Κατανοώ την πολιτική διάσταση αυτής της συζήτησης. Αυτό όμως δεν αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης από τους Προέδρους του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι το πλαίσιο της τραπεζικής ενοποίησης έχει κάνει βήματα μπροστά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα της, την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση Καταθέσεων. «Δικαίως συζητάμε εκτενώς την ανάγκη εμβάθυνσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Αλλά για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες που μας δίνει η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να προχωρήσει και η Τραπεζική Ένωση. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης πρέπει να παραμείνει πολιτική προτεραιότητα και οφείλουμε να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας και των νοικοκυριών», τόνισε καταλήγοντας ο Έλληνας Υπουργός.

Στο πλαίσιο του ECOFIN επετεύχθη πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νομοθετική δέσμη μέτρων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή. Η εν λόγω δέσμη μέτρων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, στη στήριξη των επιχειρήσεων και στην προώθηση της ψηφιοποίησης, ώστε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν θέματα φοροδιαφυγής ως προς τον ΦΠΑ.

Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης για τις φορολογικές πτυχές της έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εστιάζοντας στα θέματα της παροχής φορολογικών κινήτρων και της απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών. Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτούς τους τομείς (κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και ψηφιοποίηση των διαδικασιών της ΑΑΔΕ). Σημείωσε επίσης τη σημασία των φορολογικών κινήτρων για τις δαπάνες ως προς την έρευνα και την τεχνολογία, την καινοτομία, την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, αναφερόμενος και πάλι σε σχετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης. Σημείωσε δε την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων ο κ. Χατζηδάκης είχε συνάντηση με τον επικεφαλής του ESM Pierre Gramegna, με τον οποίο συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, διαπιστώνοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε όλα τα σχετικά ζητήματα.

