Σε ολόκληρο τον κόσμο οι επενδυτές περιμένουν με αγωνία την έκβαση των αμερικανικών προεδρικών εκλογών. Ποιο αποτέλεσμα θα είναι όμως το πλέον συμφέρον για τα χρηματιστήρια;

Η έκβαση των αμερικανικών προεδρικών εκλογών θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία των χρηματιστηρίων μέσα στους επόμενους μήνες μιας και η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν τελείως διαφορετικά σχέδια για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής. Καθοριστική θα είναι ωστόσο και η συγκρότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.



Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ προηγείται σε ορισμένες από τις κομβικές για τις εκλογές swing-states – αντίστοιχες είναι και οι εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιρειών. Την ίδια στιγμή οι αποδόσεις στις αγορές ομολόγων έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση από τις αρχές Οκτωβρίου, γεγονός που συνδέεται με την ανησυχία πολλών πως ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός μοιράζει ακριβά προεκλογικά δώρα και πως λόγω αυτού ενδέχεται να αυξηθεί εκ νέου ο πληθωρισμός.

Οι επενδυτές ελπίζουν σε φοροελαφρύνσεις

Ο Τραμπ όμως υπόσχεται ακόμη πως θα αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα, όπως και ότι θα προβεί σε σημαντικές φοροελαφρύνσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Και αυτό θα ήταν μία καλή είδηση για όσους επενδύουν στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ.



«Η αναβίωση των “Reaganomics” είναι πιθανό να παρατείνει την ανοδική πορεία των μετοχών και τον οικονομικό κύκλο έως το 2025», δηλώνει ο Κέβιν Θόζετ, μέλος της επενδυτικής επιτροπής της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Carmignc. Τη δεκαετία του 1980, ο πρόεδρος Ρίγκαν είχε προσπαθήσει να τονώσει την οικονομία προβαίνοντας σε σημαντικές φορολογικές περικοπές. Μία νέα θητεία Τραμπ αναμένεται να ωφελήσει και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ορυκτά καύσιμα, μιας και ο πρώην πρόεδρος θέτει σε προτεραιότητα την εκμετάλλευση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Καθοριστική η πλειοψηφία στο Κογκρέσο

Πολλά εξαρτώνται επίσης από το εάν θα καταφέρει ο Τραμπ να διατηρήσει τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως και από το εάν θα καταφέρει να κερδίσει και πάλι τη Γερουσία. Σε περίπτωση που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα καταφέρει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία σε αμφότερα τα σώματα, ο Τραμπ θα είναι σε θέση να κυβερνήσει πραγματικά όπως θέλει. Και υπό αυτές τις συνθήκες θα προχωρούσε και στην επιβολή υψηλών δασμών, όπως σχολιάζει ο Τιλ Κρίστιαν Μπούντελμαν, επικεφαλής επενδύσεων στην Bergos Privatbank. Μία τέτοια εξέλιξη θα είχε αρνητικές συνέπειες τόσο για τις αναδυόμενες αγορές όσο και για τα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Επί του παρόντος ο Τραμπ φαίνεται πως μπορεί να ξανακερδίσει τη Γερουσία αλλά η Βουλή των Αντιπροσώπων μάλλον θα περάσει ξανά στα χέρια των Δημοκρατικών.

Από την άλλη πλευρά σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές η Κάμαλα Χάρις και καταφέρει να έχει με το μέρος της και το Κογκρέσο, οι ειδικοί εκτιμούν πως θα παρατηρούνταν μικρή υποχώρηση των αμερικανικών επενδύσεων υψηλού ρίσκου καθώς θα επιβαρυνόταν το κλίμα στις αγορές υπό τον φόβο πως η νέα κυβέρνηση θα διατηρήσει τουλάχιστον εξίσου υψηλή τη φορολογία για τις επιχειρήσεις και θα ενισχύει τον κρατικό παρεμβατισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως μία τόσο άνετη επικράτηση των Δημοκρατικών μοιάζει μάλλον απίθανη.

Η Χάρις ιδανική για την ανάπτυξη των «πράσινων» εταιρειών

Κατά τον Ρόναλντ Τέμπλ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Lazard, είναι πιθανό να κερδίσει η Κάμαλα, αλλά να κληθεί να κυβερνήσει με μία ρεπουμπλικανική Γερουσία. Αυτό θα σήμαινε πως δεν θα μπορούσε να προβεί σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις – όπως για παράδειγμα στην αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων.



Δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί τάσσονται υπέρ της προστασίας του κλίματος, ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των τεχνολογιών για το περιβάλλον θα γνώριζε μεγάλη ανάπτυξη σε περίπτωση που βρεθεί στον Λευκό Οίκο η Χάρις, όπως εκτιμά ο Χόλγκερ Κνάουπ, ιδρυτής της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Albrecht, Kitta & Co.

Είναι ο Τραμπ αυτό που θέλει το χρηματιστήριο;

Είναι όμως ο Τραμπ η ξεκάθαρα προτιμότερη επιλογή για το χρηματιστήριο; «Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να πει κανείς πως η ατζέντα του Τραμπ που είναι πιο φιλική προς τις εταιρείες ,θα ήταν καλύτερη για το χρηματιστήριο σε σύγκριση με της Χάρις», λέει ο Μάρκους Λαουτενσλάγκερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην BV & P Vermögen AG. Από την άλλη όμως, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών πολιτών μέσα από προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και υψηλότερους μισθούς. Και από αυτό θα επωφεληθούν σημαντικά και οι επιχειρήσεις.



Υπό τον πρόεδρο Μπάιντεν, το αμερικανικό χρηματιστήριο παρουσίασε σημαντική άνοδο: από τις 20 Ιανουαρίου 2021 έως σήμερα o δείκτης S&P500 ανέβηκε κατά περίπου 50%. Και αυτό συνέβη μεταξύ άλλων επειδή μετά την πανδημία και με τον πόλεμο να μαίνεται στην Ουκρανία , η αμερικανική κυβέρνηση αντέδρασε με επενδυτικά προγράμματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Κατά τον Λαουτενσλάγκερ πάντως δεν μπορεί κανείς να πει πως η παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά έχει συμφέρον να εκλεγεί ο ένας ή ο άλλος υποψήφιος. Και αυτό επειδή όσο διαφορετικοί και αν είναι, «και οι δύο υποψήφιοι επιδιώκουν να ενισχύσουν πρωτίστως τις ΗΠΑ ως επιχειρηματική τοποθεσία. Και αμφότεροι θα τηρήσουν σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με άλλους εμπορικούς εταίρους».



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς



Πηγή: Deutsche Welle

