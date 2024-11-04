Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN.

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Eurogroup, όπου αναμένεται να υιοθετηθεί Κοινή Δήλωση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης συζήτηση για το τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την Ένωση Κεφαλαιαγορών και απολογισμό των τελευταίων μακροοικονομικών εξελίξεων και προοπτικών, με έμφαση στο πεδίο του πληθωρισμού.

Στη συνεδρίαση του ECOFIN, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο θα επιδιώξει πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νομοθετική δέσμη μέτρων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και θα εγκρίνουν τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια της Ολλανδίας και της Τσεχίας. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για τις φορολογικές πτυχές της έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία και για τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Αναμένεται, επίσης, να εγκριθούν τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφορικά με τις στατιστικές της ΕΕ για το 2024.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του ECOFIN θα διεξαχθεί ο καθιερωμένος Υπουργικός Διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.



Πηγή: skai.gr

