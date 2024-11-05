Green Future: ΔΕΗ και WE4ALL επενδύουν σε ένα μέλλον πιο «πράσινο»

Με τη συμμετοχή 525 μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “GREEN FUTURE”, το οποίο αποτελεί μία συνεργασία της ΔΕΗ με την ΜΚΟ WE4ALL.

Στο πλαίσιο επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), η ΔΕΗ στηρίζει το πρόγραμμα “GREEN FUTURE” για 2η χρονιά και προάγει τους Στόχους για την Ποιοτική Εκπαίδευση (SDG4), τη Δράση για το Κλίμα (SDG 13) και τη Ζωή στη Στεριά (SDG 15) συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πληγεισών περιοχών από μελλοντικές φυσικές καταστροφές και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΗ με την WE4ALL, πραγματοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης και δενδροφυτεύσεις στους προαύλιους χώρους

σχολείων στην Εύβοια, τη Θεσσαλία, τον Έβρο, τη Ρόδο, την Κρήτη και την Κέρκυρα. Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις, οι μαθητές ενημερώθηκαν για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, καθώς και για τα οφέλη του εθελοντισμού και της ανακύκλωσης.

Η WE4ALL είναι μια περιβαλλοντική και ανθρωπιστική οργάνωση που στοχεύει να συμβάλει στη θεραπεία του πλανήτη, υπενθυμίζοντας ότι η Γη αποτελεί το κοινό σπίτι και απαιτεί τη φροντίδα όλων μας. Με την πεποίθηση ότι ο πλανήτης μας είναι ένα πολύτιμο οικοσύστημα που χρειάζεται προστασία, η WE4ALL αναλαμβάνει δράσεις όπως η φύτευση δέντρων και η αποκατάσταση δασών παγκοσμίως, την εκπαίδευση των νέων στην περιβαλλοντική διαχείριση και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και αλληλεγγύης μέσω περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

Η ΔΕΗ, λειτουργώντας με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και τη χρήση των φυσικών πόρων, δεσμεύεται να αναλαμβάνει δράσεις και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες με θετικό πρόσημο προς τη φύση με έμφαση στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Με όραμα του να μετασχηματιστεί σε μία οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη, ψηφιακή εταιρία, ο όμιλος ΔΕΗ προωθεί την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις και συνεργασίες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο τη δημιουργία Διαμοιραζόμενης αξίας (CSV) για την Εταιρία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

