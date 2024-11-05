Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Προτεραιότητα της πολιτείας πρέπει να είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών

Η ασφάλεια των πολιτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής, αλλά και η προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να υπηρετούν οι σχεδιασμοί των έργων υποδομής, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ομιλία του στο Συνέδριο Green Deal του ΤΕΕ ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

«Η πολιτεία πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τα θέματα ασφάλειας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών του λεκανοπεδίου, με ενέργειες και σχεδιασμούς που θα βοηθήσουν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και καθυστερήσεων λόγω αυξημένου φόρτου κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες σε ώρες αιχμής».

Ο κ. Σουρέτης επεσήμανε, επιπλέον, ότι παρά τη θετική πορεία του κλάδου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, υπάρχει υστέρηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και με γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, όπως η Ρουμανία. «Η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό επενδύσεων σε κατασκευές ως ποσοστό του ΑΕΠ (4,8%) μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο μέσος όρος διατηρείται στο 11,5%, με πρώτη στην κατάταξη τη Ρουμανία που έχει αγγίξει το 16,7%».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, είπε πως χρειάζεται να επιλυθούν θεσμικά ζητήματα που χρονίζουν για δεκαετίες. «Θα πρέπει να διευθετηθούν οι χρονιές παθογένειες του κλάδου της κατασκευαστικής αγοράς με κυρίαρχη τη λειτουργία του παρατηρητήριου τιμών που θα λύσει το θέμα των ελλείψεων αναθεωρήσεων και των ανεδαφικών κοστολογικών προβλέψεων των έργων που έχει ως αποτέλεσμα το 2024 ο κλάδος να καλείται να εκτελέσει έργα με τα δεδομένα του 2004».

Ειδική μνεία, έκανε, όμως, ο κ. Σουρέτης και στο φλέγον ζήτημα του ανθρώπινου κεφαλαίου. «Είναι πραγματικά σοκαριστικό ένας κλάδος όπως αυτός των υποδομών που αποδεδειγμένα έχει τεράστια επίδραση στην απασχόληση και στην τόνωση της οικονομίας, να μη μπορεί να βρει εργατικό δυναμικό και μάλιστα σε μία χρονική στιγμή που η κατασκευαστική δραστηριότητα γνωρίζει άνθηση. Ενδεικτικά, το μερίδιο της απασχόλησης στον κλάδο των Κατασκευών επί της συνολικής απασχόλησης μειώθηκε από 8,0% το 2008 σε 4,1% το 2022, και συνεχίζει φυσικά να κινείται σαφώς χαμηλότερα από το 6,7% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη των 27. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους ανθρώπους να δουλέψουν στον κλάδο, αλλά και να εντατικοποιηθεί η προσέλκυση εργαζομένων από τρίτες χώρες».

Τέλος, ο κ. Σουρέτης υπερθεμάτισε του στρατηγικού σχεδιασμού και των επενδύσεων που κάνει ο Όμιλος ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες ανάγκες. «Εμείς στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιούμε ένα σχεδιασμό με επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σύγχρονων έργων υποδομής. Στόχος μας είναι να επενδύουμε σε έργα πράσινα, ανθεκτικά, με ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας που διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτελεσματική συντήρηση των υποδομών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.